Ταραχές στη Γαλλία: Σύσκεψη συγκάλεσε για απόψε ο Μακρόν μετά την επίθεση στην κατοικία δημάρχου

Στη διάρκεια αυτής της πέμπτης νύκτας βιαιοτήτων που ξέσπασαν μετά το θάνατο του 17χρονου Ναέλ, ο οποίος σκοτώθηκε την Τρίτη από την αστυνομία, ταραχοποιοί έριξαν την πόρτα της κατοικίας του Βενσάν Ζανμπρέν, δημάρχου της πόλης Λ' Άι λε Ροζ, στη νότια περιφέρεια του Παρισιού, με τη βοήθεια ενός οχήματος το οποίο είχαν προηγουμένως πυρπολήσει, σύμφωνα με τον εισαγγελέα που άρχισε έρευνα για «απόπειρα δολοφονίας».

Η σύζυγος του δημάρχου --ο οποίος ανήκει στο δεξιό αντιπολιτευόμενο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων και απουσίαζε την ώρα της επίθεσης--, και ένα από τα δύο μικρά παιδιά τους τραυματίσθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από τους επιτιθέμενους, ανέφερε ο ίδιος ο δήμαρχος.

#BREAKING: Rioters in France rammed a car into the home of the mayor of a town south of Paris, injuring his wife and one of his children - later set the house on fire pic.twitter.com/xE5Vqw0PBc