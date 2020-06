Ταραχές στην Ατλάντα έπειτα από τον θάνατο Αφροαμερικανού από πυρά αστυνομικού

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP-Xinhua

Ο Κάρλος Κάμπος, εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ατλάντας, επιβεβαίωσε πως αποτάχθηκε ήδη το στέλεχός της που φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον Μπρουκς. Ο δεύτερος αστυνομικός που συμμετείχε στην αποπειραθείσα σύλληψή του τέθηκε σε αναγκαστική άδεια.

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα ονόματα των δύο αστυνομικών, που είναι αμφότεροι λευκοί.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς κατέγραψαν ότι το εστιατόριο καιγόταν για πάνω από 45 λεπτά, προτού φθάσουν επιτόπου οχήματα της πυροσβεστικής και κατασβέσουν την πυρκαγιά, προστατευόμενοι από αστυνομικούς που σχημάτισαν αλυσίδα. Το κτίριο, δίπλα σε πρατήριο καυσίμων, είχε μετατραπεί ήδη σε αποκαΐδια.

Διαδηλωτές απέκλεισαν αυτοκινητόδρομο στην Ατλάντα χθες Σάββατο το βράδυ (πρωί της Κυριακής ώρα Ελλάδας) ενώ άλλοι έβαλαν φωτιά στο εστιατόριο της αλυσίδας Wendy’s έξω από το οποίο ένας μαύρος νέος έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικού καθώς προσπαθούσε να διαφύγει τη σύλληψη, συμβάν που καταγράφηκε σε βίντεο και είναι βέβαιο πως θα πυροδοτήσει ακόμα περισσότερες διαδηλώσεις στις ΗΠΑ.

Άλλοι διαδηλωτές έκαναν πορεία στη Διαπολιτειακή οδό 75 και σταμάτησαν την κυκλοφορία, πριν η αστυνομία, χρησιμοποιώντας πολλά περιπολικά, να τους εμποδίσει και να αποκαταστήσει την κίνηση των οχημάτων.

«Δεν πιστεύω ότι αυτή ήταν δικαιολογημένη χρήση θανατηφόρας βίας και ζητήσαμε να αποταχθεί αμέσως ο αστυνομικός», υπογράμμισε νωρίτερα η δήμαρχος Μπότομς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Μπρουκς ήταν πατέρας ενός μικρού κοριτσιού και γιόρταζε τα γενέθλια της κόρης του χθες Σάββατο, ανέφεραν δικηγόροι που εκπροσωπούν την οικογένεια. Η αστυνομία ανέφερε νωρίτερα ότι ήταν πιωμένος και γι’ αυτό τα στελέχη της αποφάσισαν να τον συλλάβουν.

Ο θάνατός του από σφαίρες της αστυνομίας καταγράφηκε έπειτα από δύο εβδομάδες μαζικών διαδηλώσεων εναντίον του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων, με αφορμή τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, ενός 46χρονου Αφροαμερικανού, κατά τη διάρκεια της προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη την 25η Μαΐου.

Δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αργά το απόγευμα κοντά στον χώρο του εστιατορίου, νότια του κέντρου της Ατλάντας. Πολλοί απαίτησαν να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον των αστυνομικών.

Η αστυνομία κλήθηκε στο Γουέντις διότι κάποιος οδηγός είχε αποκοιμηθεί στην ουρά όπου περίμεναν οι πελάτες μέσα στα αυτοκίνητά τους για να δώσουν και να πάρουν τις παραγγελίες τους.

Σε βίντεο που τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας ο Μπρουκς εικονίζεται αρχικά στο έδαφος, έξω από το αυτοκίνητό του, να παλεύει με δύο αστυνομικούς. Αποσπά ένα τέιζερ από τον έναν αστυνομικό, που το χρησιμοποιούσε για να κάνει ηλεκτρική εκκένωση στο πόδι του και έτσι να τον ακινητοποιήσει. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Μπρουκς ελευθερώνεται κι αρχίζει να τρέχει. Ο ένας αστυνομικός τον καταδιώκει, χρησιμοποιώντας τέιζερ. Οι δύο άνδρες βγαίνουν από το πλάνο. Ακούγονται κατόπιν πυροβολισμοί και η φωνή κάποιου που φωνάζει «τον πέτυχα!». Το βίντεο εικονίζει κατόπιν τον Μπρουκς, πεσμένο στο έδαφος.

