Ταραχές στο Καζακστάν: Δεκάδες νεκροί, πάνω από χίλιοι τραυματίες, ρωσικά στρατεύματα στη χώρα - Οι διεθνείς αντιδράσεις

Δεκαδες νεκροί και περισσότεροι από χίλιοι τραυματίες στις διαδηλώσεις και τις ταραχές που συγκλονίζουν το Καζακστάν τις τελευταίες ημέρες

Οι μάχες ξέσπασαν μετά τις βίαιες διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών που ακολούθησαν τις δραματικές αυξήσεις στο υγραέριο. Υπό το βάρος των αντιδράσεων η κυβέρνηση παραιτήθηκε ενώ διαδηλωτές κατέλαβαν κυβερνητικά κτίρια και το αεροδρόμιο και ακολούθησε η επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας και του στρατού.

«Περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί μετά τις ταραχές σε διάφορες περιοχές του Καζακστάν, σχεδόν 400 από αυτούς νοσηλεύονται και 62 βρίσκονται στην εντατική", διευκρίνισε ο υφυπουργός Υγείας Άτζαρ Γκίνιατ σε δηλώσεις που έκανε στο τηλεοπτικό δίκτυο Khabar-24, τις οποίες επικαλούνται τα πρακτορεία ειδήσεων Interfax και TASS.

"Δεκάδες" διαδηλωτές σκοτώθηκαν από την αστυνομία κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε κατά την προσπάθειά τους να εισβάλλουν σε διοικητικά κτίρια στην Αλμάτι, την μεγαλύτερη πόλη και οικονομική πρωτεύουσα του Καζακστάν, είχε ανακοινώσει νωρίτερα η αστυνομία.

"Τη νύχτα που πέρασε, οι δυνάμεις των εξτρεμιστών αποπειράθηκαν να εισβάλλουν στα διοικητικά κτίρια, το αρχηγείο της αστυνομίας στην πόλη Αλμάτι, όπως και στις τοπικές υπηρεσίες και τα αστυνομικά τμήματα", δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Σαλτανάτ Αζίρμπεκ, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκαν τα πρακτορεία ειδήσεων Interfax-Kazakhstan, TASS και Ria Novosti.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Καζακστάν ανέφερε, ότι 2.298 διαδηλωτές έχουν συλληφθεί. Επιπλέον, «δεκάδες» διαδηλωτές σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1000 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Επιπλέον, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε πως το Καζακστάν ανέστειλε προσωρινά την είσοδο στη χώρα των ξένων. Το πρακτορείο ειδήσεων επικαλείται την πρεσβεία του Καζακστάν στο Ουζμπεκιστάν.

Η Ρωσία και οι σύμμαχοί της έστειλαν ειρηνευτική δύναμη

Παράλληλα η Ρωσία και οι σύμμαχοί της του Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO) ανακοίνωσαν σήμερα την αποστολή ενός πρώτου αποσπάσματος "συλλογικής δύναμης διατήρησης της ειρήνης" στο Καζακστάν, κατόπιν αιτήματος της χώρας αυτής.

"Μια συλλογική δύναμη διατήρησης της ειρήνης του Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO) εστάλη στο Καζακστάν για περιορισμένη χρονική περίοδο για την σταθεροποίηση και την εξομάλυνση της κατάστασης", αναφέρει η στρατιωτική αυτή συμμαχία σε ανακοίνωσή της που αναρτήθηκε στο Telegram από την εκπρόσωπο της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα.

2022-01-06 Kazakhstan's capital, where the streets are filled with protesters calling for the overthrow of the dictatorship. ???????,???????,???????? pic.twitter.com/dB7kCFAELD — ????(?????) (@Lsmj3721) January 6, 2022

Ρώσοι αλεξιπτωτιστές αναπτύχθηκαν στο Καζακστάν στο πλαίσιο της ειρηνευτικής αυτής δύναμης που περιλαμβάνει στρατιώτες από άλλες τέσσερις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, αναφέρει επίσης η γραμματεία του CSTO σε ανακοίνωσή της που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η ανάπτυξη της δύναμης αυτής γίνεται σε ανταπόκριση σε αίτημα του προέδρου του Καζακστάν για να βοηθήσει στην σταθεροποίηση της κατάστασης στη χώρα η οποία συγκλονίζεται από ένα κύμα διαμαρτυριών που προκλήθηκαν από την αύξηση των τιμών καυσίμου.

Η γραμματεία σημείωσε ότι βασικό καθήκον της ειρηνευτικής δύναμης θα είναι η προστασία σημαντικών κρατικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων και η παροχή βοήθειας στις δυνάμεις διατήρησης του νόμου και της τάξης του Καζακστάν.

Η Μόσχα αντιμετωπίζει τα γεγονότα στο Καζακστάν ως υποκινούμενη έξωθεν επιχείρηση για την υπονόμευση της ασφάλειας και της ακεραιότητάς του.

Kazahstanska vojska puca po Almatiju. Amaterski snimci pokazuju teška oklopna vozila i vojsku kako puca na ulicama najveceg kazahstanskog grada. #Kazakhstan#KazakhstanProtestpic.twitter.com/RbVcooPqlH — Radio Slobodna Evropa (@RSE_Balkan) January 6, 2022

A lot of military equipment comes to Almaty. Meanwhile, information is received about the first victims after the shooting in Republic Square. Some protesters run from the square. #BreakingNews#Breaking#Kazakhstan#?????????pic.twitter.com/TUP5Qw4nFs — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 6, 2022

Τουλάχιστον 18 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν και 748 τραυματίστηκαν στις ταραχές, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα το υπουργείο Εσωτερικών του Καζακστάν. Ένας προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 13 νεκρούς και 353 τραυματίες στις τάξεις των δυνάμεων ασφαλείας.

Πλαφόν στις τιμές των καυσίμων

Η κυβέρνηση του Καζακστάν ανακοίνωσε σήμερα ότι έθεσε ανώτατο όριο για ένα εξάμηνο στις τιμές πώλησης των καυσίμων, με φόντο τις χαοτικές ταραχές στη χώρα, που τροφοδοτούνται από την οργή σχετικά με την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου.

Το μέτρο αυτό, που εξηγείται λεπτομερώς στον ιστότοπο του πρωθυπουργού της χώρας, στοχεύει να «σταθεροποιήσει την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση» σε αυτήν τη χώρα της Κεντρικής Ασίας.

#Breaking Atlas News Reports Oil workers in Kazakhstan going on strike in solidarity with the protests. Remember this uprising began as protests against increased fuel prices. #BreakibgNews#Kazakhistan#Kazakhstan#Russiapic.twitter.com/lPoHaw8zgn — International Leaks (@Internl_Leaks) January 6, 2022

Συνεχίζονται κανονικά η παραγωγή και οι εξαγωγές ουρανίου

Η Kazatomprom , η μεγαλύτερη παραγωγός ουρανίου στον κόσμο, ανέφερε σήμερα ότι λειτουργεί κανονικά με κανέναν αντίκτυπο στην παραγωγή ή τις εξαγωγές.

«Η εξόρυξη ουρανίου συνεχίζεται σύμφωνα με το σχέδιο να μην υπάρξουν διακοπές. Η εταιρεία τηρεί τα συμβόλαιά της εξαγωγών», επισήμανε ένας εκπρόσωπος τύπου της Kazatomprom.

Διεθνείς αντιδράσεις

Οι ΗΠΑ, μέσω της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι, κάλεσαν τις αρχές του Καζακστάν να επιδείξουν «αυτοσυγκράτηση» και εξέφρασαν την ελπίδα οι διαδηλώσεις να διεξάγονται «με ειρηνικό τρόπο». Η Ψάκι επέκρινε επίσης τους «τρελούς ισχυρισμούς της Ρωσίας» για την υποτιθέμενη ευθύνη των ΗΠΑ για τις ταραχές αυτές. Ο ισχυρισμός αυτός «είναι απολύτως λανθασμένος» και εντάσσεται «στη στρατηγική παραπληροφόρησης» εκ μέρους της Μόσχας, υποστήριξε.

Ο ΟΗΕ παρακολουθεί «με ανησυχία» την κατάσταση, είπε εξάλλου ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του Οργανισμού, Στεφάν Νουζαρίτς. «Είναι πολύ σημαντικό όσοι εμπλέκονται στα τρέχοντα γεγονότα να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να αποφύγουν οποιαδήποτε βία και να προωθήσουν τον διάλογο», πρόσθεσε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε τη Ρωσία σήμερα να σεβαστεί την εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία του Καζακστάν, την ώρα που η Ρωσία στέλνει αλεξιπτωτιστές να βοηθήσουν να κατασταλεί η εξέγερση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση προς όλες τις πλευρές. «Η βία πρέπει να σταματήσει. Καλούμε, επίσης, για αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές και μια ειρηνική επίλυση της κατάστασης. Τώρα, προφανώς, η ΕΕ είναι έτοιμη και πρόθυμη να στηρίζει έναν διάλογο στη χώρα», τόνισε ένας εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν.

Μπορέλ για Καζακστάν: «Μεγάλη ανησυχία, η εξωτερική στρατιωτική βοήθεια θυμίζει καταστάσεις που πρέπει να αποφευχθούν». Η Ευρωπαϊκή Ένωση «ανησυχεί πολύ» από την εξέλιξη της κατάστασης στο Καζακστάν και η αποστολή εξωτερικής στρατιωτικής βοήθειας θυμίζει "καταστάσεις που πρέπει να αποφευχθούν", δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

«Μεγάλη ανησυχία όσον αφορά την εξέλιξη της κατάστασης στο Καζακστάν. Η εξωτερική στρατιωτική βοήθεια θυμίζει καταστάσεις που πρέπει να αποφευχθούν», δήλωσε στον λογαριασμό του στο Twitter, μετά την αποστολή "ειρηνευτικών δυνάμεων" στο Καζακστάν από τη Ρωσία και τους συμμάχους της του Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας (ΟΣΣΑ/ CSTO).

Η Μόσχα αντιμετωπίζει τα γεγονότα στο Καζακστάν ως υποκινούμενη έξωθεν επιχείρηση για την υπονόμευση της ασφάλειας και της ακεραιότητάς του. Η Ρωσική Ομοσπονδία επιβεβαιώνει «την προσήλωσή της στις συμμαχικές υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (ΟΣΣΑ)», γι' αυτό και υποστήριξε τη λήψη άμεσων μέτρων «λόγω της ταχύτατης επιδείνωσης της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης και της αύξησης της βίας στο Καζακστάν», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο δηλώνει ότι αντιμετωπίζει «τα τελευταία γεγονότα στη φίλη χώρα ως υποκινούμενη έξωθεν προσπάθεια με βίαιο τρόπο, με χρήση εκπαιδευμένων και οργανωμένων σχηματισμών, να υπονομευθεί η ασφάλεια και η ακεραιότητα του κράτους».

Σύμφωνα με την επίσημη ρωσική ανακοίνωση η απόφαση στρατιωτικής συνδρομής ελήφθη σύμφωνα με το άρθρο 4 του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας από 15 Μαΐου 1992, «το οποίο προβλέπει ότι σε περίπτωση πραγματοποίησης επίθεσης (ένοπλης εισβολής, που απειλεί την ασφάλεια, τη σταθερότητα, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία) σε οποιοδήποτε από τα κράτη-μέλη, όλα τα υπόλοιπα κράτη, έπειτα από αίτημά του, θα παρέχουν χωρίς καθυστέρηση σε αυτό την απαραίτητη υποστήριξη και βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής».

«Η Ρωσική Ομοσπονδία θα συνεχίσει τις στενές διαβουλεύσεις με την καζάχικη πλευρά και τους άλλους συμμάχους στον ΟΣΣΑ για την ανάλυση και την επεξεργασία, σε περίπτωση που χρειαστεί, περαιτέρω αποτελεσματικών βημάτων, πρωτίστως για τη συνδρομή στην αντιτρομοκρατική επιχείρηση, που διεξάγουν οι υπηρεσίες ασφαλείας του Καζακστάν, την κατοχύρωση της ασφάλειας όλων των αμάχων πολιτών της χώρας αυτής χωρίς εξαιρέσεις, καθώς και των κρίσιμων για τη ζωή εγκαταστάσεων και υποδομών, την απελευθέρωση και την επιστροφή τους υπό τον έλεγχο των Αρχών του Καζακστάν. Ενδιαφερόμαστε για την ταχύτατη αποκατάσταση της ομαλότητας στη Δημοκρατία», καταλήγει η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι έπειτα από αίτημα του προέδρου του Καζαχστάν Κασίμ Τοκάγεφ, ο ΟΣΣΑ αποφάσισε «την αποστολή κοινών ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΣΣΑ στη Δημοκρατία του Καζακστάν για περιορισμένη χρονικά περίοδο με σκοπό τη σταθεροποίηση και την ομαλοποίηση της κατάστασης στη χώρα αυτή», σημειώνουν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, τα οποία αναφέρουν ότι συμμετέχουν στο υπό διαμόρφωση ειρηνευτικό σώμα στρατιωτικοί και αστυνομικοί από την Αρμενία, το Κιργκιστάν, τη Λευκορωσία, τη Ρωσία και το Τατζικιστάν.

Τη σχετική ανακοίνωση για την απόφαση των αρχηγών κρατών-μελών του ΟΣΣΑ, που δόθηκε τη νύχτα στη δημοσιότητα, υπέγραψε, ως προεδρεύων για το 2022 του Συμβουλίου Συλλογικής Ασφάλειας του ΟΣΣΑ, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν.

Ο Ερντογάν εξέφρασε στον Καζάκο πρόεδρο Τοκάγεφ την αλληλεγγύη της Τουρκίας στο Καζακστάν μεσούσης της εξέγερση. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Καζάκο ομόλογό του Κασίμ Τζομάρτ Τοκάγιεφ κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα, Πέμπτη, ότι η Τουρκία στέκεται αλληλέγγυα προς το Καζακστάν μεσούσης της εξέγερσης στην πρώην σοβιετική δημοκρατία, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Στην ανακοίνωση, η τουρκική προεδρία αναφέρει ότι ο Ερντογάν είπε στον Τοκάγιεφ πως η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προσφέρει "κάθε μορφή τεχνικής πληροφόρησης και εμπειρίας", εάν χρειαστεί. Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα οι εντάσεις να κατευναστούν και μια νέα κυβέρνηση να σχηματιστεί το συντομότερο δυνατόν, προστίθεται.

Ο Ερντογάν συζήτησε επίσης τις εξελίξεις με τους ηγέτες του Αζερμπαϊτζάν, της Κιργιζίας και του Ουζμπεκιστάν και δήλωσε ότι πιστεύει ότι η κρίση πρέπει να επιλυθεί μέσω του διαλόγου, αναφέρει η τουρκική προεδρία.