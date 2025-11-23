Τατιάνα Σλόσμπεργκ: «Έχω μόνο έναν χρόνο ζωής» - Real.gr

Μάχη με τη λευχαιμία σε τελικό στάδιο δίνει η δημοσιογράφος και συγγραφέας Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του Τζον και της Τζάκι Κένεντι, αποκαλύπτοντας ότι οι γιατροί της έδωσαν μόλις έναν χρόνο ζωής.

Η Σλόσμπεργκ, κόρη της Καρολίνα Κένεντι, η οποία διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία πριν από δύο χρόνια, δημοσίευσε ένα συγκινητικό κείμενο στο The New Yorker και περιγράφει με συναισθηματική φόρτιση πώς η ασθένεια άλλαξε τη ζωή της και της οικογένειάς της.

Στο κείμενο με τίτλο «Μια μάχη με το αίμα μου», η 42χρονη δημοσιογράφος εξηγεί πως η διάγνωση ήρθε λίγο μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της και περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια των θεραπειών.

Η Σλόσμπεργκ δεν παραλείπει να συνδέσει τη δική της εμπειρία με την τραγική ιστορία της οικογένειάς της, κάνοντας αναφορά στον θάνατο του Προέδρου Κένεντι, του παππού της, Τζον Κένεντι, και της γιαγιάς της, Τζάκι Κένεντι. «Όλη μου τη ζωή προσπάθησα να είμαι καλή, να είμαι καλή μαθήτρια, καλή αδελφή, καλή κόρη… Τώρα πρόσθεσα μια νέα τραγωδία στη ζωή της οικογένειάς μας», γράφει συγκινητικά, εννοώντας την άνιση μάχη της με τον καρκίνο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The New Yorker (@newyorkermag)

“Μια Μάχη με το Αίμα μου” – Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, σε πρώτο πρόσωπο:

Όταν διαγνώστηκα με λευχαιμία, η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι αυτό δεν θα μπορούσε να συμβαίνει σε εμένα, στην οικογένειά μου.

Όταν πεθαίνεις, τουλάχιστον με βάση την περιορισμένη μου εμπειρία, αρχίζεις να θυμάσαι τα πάντα. Οι εικόνες έρχονται σαν αστραπές – άνθρωποι και μέρη και τυχαίες συζητήσεις – και δεν σταματούν.

Βλέπω την καλύτερή μου φίλη από το δημοτικό σχολείο να φτιάχνουμε μια τούρτα από λάσπη στην πίσω αυλή της, να την στολίζουμε με κεράκια και μια μικροσκοπική αμερικανική σημαία, και παρακολουθώ, πανικόβλητη, καθώς η σημαία παίρνει φωτιά.

Βλέπω το αγόρι μου στο κολέγιο, φορώντας boat shoes, λίγες μέρες μετά από μια χιονοθύελλα ρεκόρ, να γλιστράει και να πέφτει σε μια λακκούβα με λάσπη. Θέλω να χωρίσω μαζί του, οπότε γελάω μέχρι που δεν μπορώ να αναπνεύσω.

Ίσως ο εγκέφαλός μου να αναπαράγει τη ζωή μου τώρα επειδή έχω μια τελική διάγνωση και όλες αυτές οι αναμνήσεις θα χαθούν. Ίσως επειδή δεν έχω πολύ χρόνο να δημιουργήσω νέες, και ένα μέρος του εαυτού μου ψάχνει στην άμμο.

Στις 25 Μαΐου 2024, η κόρη μου γεννήθηκε στις επτά και πέντε το πρωί, δέκα λεπτά αφότου έφτασα στο νοσοκομείο Columbia-Presbyterian, στη Νέα Υόρκη. Ο σύζυγός μου, ο Τζορτζ, και εγώ την αγκαλιάσαμε, την κοιτάξαμε επίμονα και θαυμάζαμε το πρόσωπο της. Λίγες ώρες αργότερα, ο γιατρός μού παρατήρησε ότι η γενική αίματος φαινόταν περίεργη. Ένας φυσιολογικός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων είναι περίπου τέσσερις έως έντεκα χιλιάδες κύτταρα ανά μικρολίτρο. Ο δικός μου ήταν εκατόν τριάντα μία χιλιάδες κύτταρα ανά μικρολίτρο. Θα μπορούσε να είναι απλώς κάτι που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, είπε ο γιατρός, ή θα μπορούσε να είναι λευχαιμία. “Δεν είναι λευχαιμία”, είπα στον Τζορτζ. “Για τι μιλάνε;”