Ταυτοποιήθηκε «η γυναίκα με το τατουάζ λουλούδι» – Η σορός της είχε βρεθεί πριν 31 χρόνια στο Βέλγιο

«Η Ρίτα Ρόμπερτς αναγνωρίστηκε χάρη σε ένα "τατουάζ με μαύρο λουλούδι στον αριστερό της βραχίονα, με πράσινα φύλλα και το όνομα ‘R'Nick’ γραμμένο από κάτω. Μέλος της οικογένειάς της στο Ηνωμένο Βασίλειο αναγνώρισε το τατουάζ στα μέσα ενημέρωσης και ειδοποίησε την Interpol και τις βελγικές αρχές, μέσω της ιστοσελίδας Identify Me"», ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Εγκληματολογικής Αστυνομίας.

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δημοσιεύει μια επιλογή πληροφοριών που προηγουμένως ήταν μόνο για εσωτερική χρήση και περιλαμβάνονταν σε «μαύρες αγγελίες» της Interpol που αφορούν την ταυτοποίηση ανθρωπίνων υπολειμμάτων. Μέσω αυτής, η Interpol κάνει έκκληση στην κοινή γνώμη να βοηθήσει στην ταυτοποίηση 22 σορών γυναικών που έχουν βρεθεί εδώ και δεκαετίες στη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία και να προχωρήσουν οι έρευνες σε αυτές τις υποθέσεις «που έχουν παγώσει». Ήδη, μάλιστα, έχουν συγκεντρωθεί σχεδόν «1.250 συνεισφορές» από πολίτες.

