Τεχεράνη: Φωτιά κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Παράντ του Ιράν, κοντά στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, μετέδωσαν την Τετάρτη κρατικά μέσα ενημέρωσης, δημοσιεύοντας βίντεο με καπνό να υψώνεται πάνω από την περιοχή, η οποία βρίσκεται κοντά σε αρκετές στρατιωτικές και στρατηγικές εγκαταστάσεις της επαρχίας Τεχεράνης.

«Ο μαύρος καπνός που παρατηρείται κοντά στην πόλη Παράντ είναι αποτέλεσμα πυρκαγιάς στα καλάμια γύρω από την όχθη του ποταμού Παράντ… Πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο και η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφεραν κρατικά μέσα, επικαλούμενα την πυροσβεστική υπηρεσία της Παράντ.

🇮🇷 – DEVELOPING: A Mysterious explosion and fire breaks out in Parand, Tehran Province near Tehran. Smoke seen rising near a military strategic site including possible IRGC facilities. pic.twitter.com/33YVKCXI8J — Belaaz News (@TheBelaaz) February 18, 2026

Νωρίτερα ντόπιοι ανέφεραν εκρήξεις στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη και στη νότια πόλη Σιράζ την Τετάρτη, με βίντεο που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν στήλες καπνού να υψώνονται από το σημείο της αναφερόμενης έκρηξης.