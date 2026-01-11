Τεχεράνη: Προειδοποιεί εκ νέου τις ΗΠΑ ότι θα απαντήσει σε τυχόν επίθεση – Συνεχίζεται η διακοπή του ίντερνετ - Real.gr

Την ώρα που αυξάνονται οι πληροφορίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πολύ κοντά σε ένα χτύπημα στο Ιράν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι οποιαδήποτε παρέμβαση των ΗΠΑ στη χώρα θα ωθήσει την Τεχεράνη να απαντήσει πλήττοντας το Ισραήλ και τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Στο μεταξύ, σε 116 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν που διαρκούν πλέον 15 ημέρες, σύμφωνα με την οργάνωση Hrana που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Παράλληλα η πρόσβαση στο διαδίκτυο στη χώρα έχει διακοπεί από την Πέμπτη και συνεχίζεται για περισσότερες από 60 ώρες, όπως ανέφερε στο Χ η μη κυβερνητική οργάνωση εποπτείας της κυβερνοασφάλειας Netblocks. Η ΜΚΟ εκτίμησε ότι «αυτό το μέτρο λογοκρισίας αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια και την ευημερία των Ιρανών».

Δεκάδες συλλήψεις

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο AFP, το Ιράν προχώρησε σε δεκάδες συλλήψεις βασικών προσώπων του κινήματος διαμαρτυρίας που έχει σαρώσει την Ισλαμική Δημοκρατία τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

«Χθες το βράδυ (Σάββατο βράδυ) πραγματοποιήθηκαν σημαντικές συλλήψεις των κύριων στοιχείων των ταραχών, οι οποίοι, θεού θέλοντος, θα τιμωρηθούν μετά την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών», δήλωσε ο Αχμάντ-Ρεζά Ραντάν, αρχηγός της αστυνομίας, στην κρατική τηλεόραση, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό ή την ταυτότητα των συλληφθέντων.