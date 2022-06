Τέιλορ Σουίφτ, Κιμ Καρντάσιαν, Χάρι Στάιλς και άλλοι celebrities αντιδρούν στην απόφαση των ΗΠΑ για τις αμβλώσεις

Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να καταστήσει τις αμβλώσεις παράνομες σε πολλές πολιτείες της Αμερικής. Μεταξύ αυτών που αντιδρούν είναι και πολλοί celebrities...

Διασημότητες, όπως η Τέιλορ Σουίφτ, η Κιμ Καρντάσιαν, ο Χάρι Στάιλς και η Βαϊόλα Ντέιβις αντέδρασαν έντονα στην απόφαση των Αμερικανών βουλευτών, να καταστήσουν παράνομη την άμβλωση σε περιοχές των ΗΠΑ.

Η Τέιλορ Σουίφτ δηλώνει τρομοκρατημένη, που η άμβλωση έχει απαγορευτεί σε μέρη της Αμερικής. Γράφοντας στο Twitter, η 32χρονη τραγουδίστρια σχολίασε: «Είμαι απολύτως τρομοκρατημένη που βρισκόμαστε εδώ, που μετά από τόσες δεκαετίες αγώνων για τα δικαιώματα των γυναικών στο σώμα τους, αυτή η απόφαση μας απογυμνώνει».

I’m absolutely terrified that this is where we are - that after so many decades of people fighting for women’s rights to their own bodies, today’s decision has stripped us of that. https://t.co/mwK561oxxl — Taylor Swift (@taylorswift13) June 24, 2022

Ανάλογες ανησυχίες εξέφρασε και ο 28χρονος Χάρι Στάιλς, ο οποίος ανέφερε με δημοσιεύσεις του: «Είμαι απολύτως συντετριμμένος για τον λαό της Αμερικής σήμερα. Να προσέχετε τους φίλους σας. Φροντίστε ο ένας τον άλλον. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό και ο αγώνας τώρα αρχίζει. Αυτή είναι μια πραγματικά μαύρη μέρα για την Αμερική».

I’m absolutely devastated for the people of America today. Check on your friends. Look after each other. We’re all in this together, and the fight is just beginning. A truly dark day for America. — Harry Styles. (@Harry_Styles) June 24, 2022

Μεταξύ άλλων και η διάσημη τηλεπερσόνα Κιμ Καρντάσιαν, ανέφερε μέσω Instagram Stories: «Στην Αμερική, τα όπλα έχουν περισσότερα δικαιώματα από τις γυναίκες».

Η 39χρονη τηλεοπτική σταρ Σοφία Μπους, εξέφρασε την ανησυχία της και τόνισε, ότι η υγεία των γυναικών θα υποφέρει υπό το φως της απόφασης: «Δεν θα σταματήσουν ποτέ τις αμβλώσεις. Δεν πρόκειται για ζωή. Είναι θέμα ελέγχου», ενώ η βραβευμένη με Όσκαρ Βαϊόλα Ντέιβις, δημοσίευσε: «Έτσι πάει… Τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη φωνή και τη δύναμή μας!»