Τέξας: Έφιπποι αστυνομικοί τραβούν με σχοινί Αφροαμερικανό

Πηγή πληροφοριών: nbcnews.com, theguardian.com

Πηγή ΦΩΤΟ: Twitter/@AdrBell

Πηγή ΒΙΝΤΕΟ: Twitter/@KPRC2Aaron

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα ο 43χρονος συνελήφθη γιατί είχε βρει κατάλυμα σε μέρος, όπου η αστυνομία του είχε απαγορεύσει να πάει.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία του Γκάλβεστον ζήτησε συγγνώμη και ανέφερε ότι θα καταργήσει τη συγκεκριμένη πρακτική.

“Κατανοούμε το αρνητικό αντίκτυπο που έχει η συγκεκριμένη ενέργεια και θεωρούμε ότι είναι καταλληλότερο να σταματήσουμε τη χρήση αυτής της τεχνικής”, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

GALVESTON ARREST CONTROVERSY: Video shows mounted patrol officers using rope to lead handcuffed man arrested for trespassing. Chief apologized, changed procedure. @KPRC2Bill@KPRC2Jacob report. Video: Pasely Wofford #galvestonpd#galvestonpolice@KPRC2https://t.co/cpNLE0mY2Mpic.twitter.com/9qZgc1ZfeX