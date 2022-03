Τέξας: Πυρκαγιές κατέστρεψαν τουλάχιστον 86 σπίτια και το μεγαλύτερο μέρος του χωριού Κάρμπον - Νεκρή αστυνομικός - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Περίπου το 85% του Κάρμπον, χωριού με πληθυσμό 225 κατοίκων, κάηκε ολοσχερώς, ανέφερε η εφημερίδα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες σπιτιών από τα οποία δεν απομένουν παρά στάχτη και συντρίμμια.

Ενισχυμένες από ισχυρούς ανέμους και εξαπλωνόμενες ταχύτατα χάρη στην ξηρή χαμηλή βλάστηση, οι φλόγες κατάπιαν το μεγαλύτερο μέρος του Κάρμπον μέσα σε τρεις ώρες, τόνισε στο ρεπορτάζ του απεσταλμένος της Dallas Morning News.

«Όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου, είναι λες και έπεσε βόμβα. Είχαμε και στο παρελθόν πυρκαγιές, αλλά καμία σαν αυτή», σχολίασε επιχειρηματίας και πάστορας.

Ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ κήρυξε 11 κομητείες του Τέξας σε κατάσταση καταστροφής και διέταξε οι σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στην κομητεία Ίστλαντ σε ένδειξη τιμής στην εκλιπούσα βοηθό σερίφη Μπάρμπαρα Φένλι, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου των υπηρεσιών του.

Η αστυνομικίνα πήγαινε την Πέμπτη να ελέγξει ποια ήταν η κατάσταση ηλικιωμένου κατοίκου κι αν χρειαζόταν βοήθεια, αλλά «λόγω της ακραίας επιδείνωσης της κατάστασης και της κακής ορατότητας εξαιτίας του καπνού, το αυτοκίνητο της βοηθού Φένλι βγήκε από τον δρόμο» και το καταβρόχθισε η πυρκαγιά, δήλωσε ο σερίφης Τζέισον Ουέγκερ στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KTAB/KRBC.

Yesterday, Texas A&M Forest Service responded to 10 wildfires that burned 52,708 acres across the state. Strong winds, critically dry grasses contributed to extreme fire behavior and rapid spread.

?? Extreme fire behavior observed on the Eastland Complex in Eastland County, 3/17 pic.twitter.com/9ZBJu1ObPs