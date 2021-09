Τέξας: Συντριβή στρατιωτικού εκπαιδευτικού αεροσκάφους σε αυλή σπιτιού - Noσηλεύονται οι χειριστές - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

«Κανένας κάτοικος δεν τραυματίστηκε. Οι δύο πιλότοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο», είπε στον Τύπο ο επικεφαλής της πυροσβεστικής στο Λέικ Γουόρθ, ο Ράιαν Άρθουρ.

«Το συμβάν αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερο, αν λάβουμε υπόψη μας ότι το αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή εδώ στο Λέικ Γουόρθ», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως ευτυχώς κατέπεσε σε αυλή και όχι πάνω σε κάποιο σπίτι.

MILITARY PLANE CRASH: Two pilots rescued after ejecting from a Navy plane before it crashed into a neighborhood outside Fort Worth, Texas. Several people were injured and homes were damaged. @Zohreen reports. https://t.co/sRXRle4wTTpic.twitter.com/S7HnreWFGS