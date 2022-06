Τέξας: Το Κογκρέσο να εξετάσει την ασφάλεια στα σχολεία, την ψυχική υγεία και την εκπαίδευση των αστυνομικών

Ο Άμποτ ζήτησε από τον αντικυβερνήτη Νταν Πάτρικ και τον πρόεδρο της Βουλής του Τέξας Ντέιντ Φέλαν να συγκροτήσουν ειδικές επιτροπές οι οποίες θα κάνουν προτάσεις στο πολιτειακό Κογκρέσο και στο γραφείο του με την ελπίδα ότι θα αποφευχθεί μια επανάληψη της σφαγής του Ουβάλντε.

«Ως πολιτεία πρέπει να επανεξετάσουμε τα δίδυμα θέματα της σχολικής ασφάλειας και της μαζικής βίας. Ως ηγέτες, πρέπει να ενωθούμε αυτήν την στιγμή για να δώσουμε λύσεις και να προστατεύσουμε όλους τους Τεξανούς», γράφει ο Άμποτ, ζητώντας επίσης από βουλευτές και γερουσιαστές να εξετάσουν το θέμα των όπλων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης, που επιδιώκει την επανεκλογή του τον Νοέμβριο, έχει δηλώσει ότι η αυστηρή νομοθεσία για τα όπλα δεν θα εμποδίσει τη βία και ότι οι πολιτικοί θα πρέπει αντιθέτως να επικεντρωθούν στο θέμα της θεραπείας και της πρόληψης των ψυχικών ασθενειών.

Απαντώντας στην επιστολή, ο Δημοκρατικός βουλευτής Κρις Τέρνερ ανέβασε στο Twitter έναν κατάλογο με τις προτάσεις για τον έλεγχο των όπλων που κατατέθηκαν έπειτα από το μακελειό στο Ελ Πάσο, το 2019, όπου σκοτώθηκαν 23 άνθρωποι.

«Ψάχνετε λύσεις; Εδώ είναι κάποιες που σας προτάθηκαν το 2019, μετά τους μαζικούς πυροβολισμούς στο Ελ Πάσο. Ποτέ δεν πήραμε απάντηση», έγραψε.

