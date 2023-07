Τέξας: Τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες από πυροβολισμούς

Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν πολλούς ανθρώπους τραυματισμένους σε ένα πάρκινγκ στην περιοχή Horne Street της γειτονιάς Como, ανέφερε η αστυνομία. Αρκετά θύματα μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία με ιδιωτικά μέσα, ενώ άλλα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο, ανέφεραν οι Αρχές.

«Είχαμε έναν πυροβολισμό. Φαίνεται ότι είχαμε πολλά θύματα που πυροβολήθηκαν. Πιθανώς τρία από αυτά μεταφέρθηκαν στο Harris Southwest», δήλωσε ο αστυνόμος Shawn Murray κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Πέντε ακόμη τραυματίες μεταφέρθηκαν στο John Peter Smith».

At least three people were killed and eight others wounded in a shooting that erupted just before midnight in Fort Worth, police sayhttps://t.co/RiFaejLrzT