Τελ Αβίβ: Καρέ καρέ η επίθεση με μαχαίρι σε πελάτες εστιατορίου - Ενας τραυματίας, νεκρός ο δράστης

Η υπηρεσία ασθενοφόρων ανέφερε ότι ένας άνδρας που τραυματίστηκε κατά την ύποπτη τρομοκρατική επίθεση στο Τελ Αβίβ μαχαιρώθηκε και δεν πυροβολήθηκε. Η ύποπτη επίθεση είχε αρχικά περιγραφεί ως «περιστατικό με πυροβολισμούς». Το νοσοκομείο Ichilov στο Τελ Αβίβ καταγράφει την κατάσταση του θύματος ως σοβαρή.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας εστιατορίου που μετέδωσαν οι Times of Israel, δείχνει τη στιγμή που ο Παλαιστίνιος τρομοκράτης - ένας άνδρας με μπλε και άσπρο μπουφάν, διασχίζει το δρόμο με μια χαρτοσακούλα να κρύβει το μαχαίρι που κρατά στο χέρι του - και επιτίθεται σε μια ομάδα ανθρώπων που στέκονταν στο πεζοδρόμιο έξω από το κατάστημα.

Ο άνδρας φαίνεται στα πλάνα να φεύγει από τη σκηνή και στη συνέχεια, να πυροβολείται από ένοπλο περαστικό.

A terror attack unfolded in central Tel Aviv, leaving at least one person injured, according to police and medics.

The Palestinian attacker was eliminated and pronounced dead, MDA confirmed. pic.twitter.com/H7XstQIeA2