Telegraph: O Κάρολος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μεταστροφή του Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία - Real.gr

Ο Βασιλιάς Κάρολος συνέβαλε καθοριστικά στη μεταστροφή του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αποκαλύπτει δημοσίευμα της Telegraph.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, οι κατ’ ιδίαν συνομιλίες του Αμερικανού προέδρου με τον Κάρολο κατά την πρόσφατη επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδείχτηκαν εξαιρετικά σημαντικές.

Συγκεκριμένα, σε ιδιωτικές συνομιλίες που είχε με τον μονάρχη κατά την πρόσφατη κρατική επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Τραμπ άρχισε να διαμορφώνει μια πιο θετική άποψη για τις δυνατότητες της Ουκρανίας να κερδίσει τον πόλεμο.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Αντρίι Γερμάκ, χαρακτήρισε «πολύ σημαντική» την επιρροή τόσο του Βασιλιά όσο και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη του Τραμπ στο Λονδίνο συνέβαλε στη μεταστροφή. Λίγες ημέρες αργότερα, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της – θέση που απέχει σημαντικά από την προηγούμενη άποψή του πως η χώρα θα έπρεπε να παραχωρήσει γη στη Ρωσία για να υπάρξει ειρήνη.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ την αποστολή πυραύλων Tomahawk με δυνατότητα πλήγματος στη Μόσχα, εκτιμώντας ότι ένα τέτοιο όπλο θα ανάγκαζε τον Βλαντίμιρ Πούτιν να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις. Αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη απόφαση, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι για πρώτη φορά εισέπραξε «ανοιχτή και θετική στάση» από την Ουάσινγκτον.

Η Telegraph σημειώνει ακόμη ότι ο Τραμπ, γνωστός για τη φιλομοναρχική του διάθεση, εξήρε τον Κάρολο αποκαλώντας τον «πολύ ξεχωριστό άνθρωπο», ενώ αμερικανικές διπλωματικές πηγές εκτιμούν πως η αλλαγή τόνου του προέδρου απέναντι στην Ουκρανία θα πρέπει να θεωρηθεί θετική εξέλιξη.