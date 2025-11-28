Telegraph: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να αναγνωρίσει ουκρανικά εδάφη ως ρωσικά - Real.gr

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να αναγνωρίσουν τον έλεγχο της Ρωσίας επί της Κριμαίας και άλλων κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Telegraph, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε τον απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρετ Κούσνερ, στη Μόσχα για να υποβάλουν την πρόταση απευθείας στον Βλαντιμίρ Πούτιν, υποστηρίζει το βρετανικό ΜΜΕ.

Το σχέδιο αναγνώρισης των εδαφών είναι πιθανό να προχωρήσει παρά τις ανησυχίες των ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας.

Μια καλά πληροφορημένη πηγή δήλωσε: «Είναι όλο και πιο ξεκάθαρο ότι οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή θέση. Λένε ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν».