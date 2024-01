Telepathy: Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε την πρώτη εμφύτευση μικροτσίπ σε ανθρώπινο εγκέφαλο

Ο Μασκ δήλωσε, επίσης ότι το πρώτο μικροτσίπ της Neuralink ονομάζεται Telepathy (τηλεπάθεια) και θα επιτρέπει «τον έλεγχο του τηλεφώνου ή του υπολογιστή σας, και μέσω αυτών σχεδόν κάθε συσκευής, μόνο με τη σκέψη». «Οι αρχικοί χρήστες θα είναι όσοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα άκρα τους», συνέχισε.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

The first @Neuralink product is called Telepathy

Ο Έλον Μασκ ελπίζει ότι θα επιτρέψει σε ανθρώπους με αναπηρίες όπως ο Στίβεν Χόκινγκ να «επικοινωνούν πιο γρήγορα από έναν δημοπράτη».

«Φανταστείτε αν ο Στίβεν Χόκινγκ μπορούσε να επικοινωνήσει πιο γρήγορα από έναν δακτυλογράφο ή έναν υπεύθυνο δημοπρασιών. Αυτός είναι ο στόχος», τόνισε.

