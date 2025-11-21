«Τελεσίγραφο» Τραμπ σε Ζελένσκι: Ζητά απάντηση στο ειρηνευτικό σχέδιο μέχρι τις 27 Νοεμβρίου - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σε ραδιοφωνική του συνέντευξή στο Fox News, ότι η κυβέρνησή του έχει ορίσει προθεσμία επτά ημέρων ώστε να απαντήσει ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι θέλει απάντηση από τον Ζελένσκι για το 28-σημείο σχέδιο ειρήνης μέχρι την Πέμπτη (27/11), αλλά είναι πιθανή η παράταση για την οριστικοποίηση των όρων της συμφωνίας.

«Είχα πολλές προθεσμίες, αλλά αν τα πράγματα πάνε καλά, συνήθως τις παρατείνεις. Αλλά πιστεύουμε ότι η Πέμπτη (27 Νοεμβρίου – Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ) είναι η κατάλληλη ημερομηνία», είπε χαρακτηριστικά.

Στην συνέντευξή του ο Τραμπ είπε ότι η Ουκρανία θα χάσει περισσότερο έδαφος «σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Ο Τραμπ ρωτήθηκε ακόμα για την πρόταση των 28 σημείων, στην οποία απάντησε ότι οι ΗΠΑ «συμμετέχουν για έναν και μόνο λόγο: θέλουμε να σταματήσουν οι σκοτωμοί».

Όσον αφορά τις ανησυχίες ότι η Ρωσία θα μπορούσε, στο μέλλον, να αποτελέσει απειλή για τη Βαλτική ή άλλες περιοχές της Ευρώπης, ο Τραμπ δήλωσε ότι «αυτοί [η Ρωσία] θα σταματήσουν».

«Δεν επιδιώκουν περισσότερους πολέμους. Υποβάλλονται σε τιμωρία», προσέθεσε.