Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 3-4 μέρες να απαντήσετε, αλλιώς «θα υπάρξει ένα πολύ θλιβερό τέλος» - Real.gr

Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 3-4 μέρες να απαντήσετε, αλλιώς «θα υπάρξει ένα πολύ θλιβερό τέλος»
16:31, 30/09/2025
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι μαχητές της Χαμάς έχουν περίπου τρεις ή τέσσερεις μέρες για να απαντήσουν στην πρότασή του για το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα ή να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο ότι οι Ισραηλινοί και οι Άραβες ηγέτες έχουν αποδεχτεί το σχέδιο και «απλώς περιμένουμε τη Χαμάς».

Είπε ότι η Χαμάς έχει περίπου «τρεις ή τέσσερις ημέρες» για να απαντήσει.

«Η Χαμάς είτε θα το κάνει είτε όχι, και αν δεν το κάνει, θα υπάρξει ένα πολύ θλιβερό τέλος», είπε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει περιθώριο για διαπραγματεύσεις σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι πολλά».

 

