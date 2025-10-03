Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στην Χαμάς: «Αν δεν συμφωνήσετε ως την Κυριακή, θα ξεσπάσει κόλαση» - Real.gr

Ο Ντόναντ Τραμπ έστειλε νέο τελεσίγραφο στη Χαμάς προειδποιώντς ότι θα «ξεσπάσει κόλαση» αν δεν συμφωνήσει ως την Κυριακή.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος, καλεί την Χαμάς να αποδεχτεί τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Γάζα.

«Η Χαμάς αποτελεί μια αδίστακτη και βίαιη απειλή, εδώ και πολλά χρόνια, στη Μέση Ανατολή! Έχουν σκοτώσει (και έχουν κάνει τις ζωές αφόρητα άθλιες), με αποκορύφωμα τη ΣΦΑΓΗ της 7ης Οκτωβρίου, στο Ισραήλ, μωρά, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους, και πολλούς νέους άνδρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια, που ετοιμάζονταν να γιορτάσουν τη μελλοντική τους ζωή μαζί. Ως αντίποινα για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στον πολιτισμό, περισσότεροι από 25.000 “στρατιώτες” της Χαμάς έχουν ήδη σκοτωθεί. Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους είναι περικυκλωμένοι και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ, περιμένοντας απλώς να δώσω εντολή «ΠΑΜΕ» για να σβήσουν γρήγορα οι ζωές τους. Όσο για τους υπόλοιπους, ξέρουμε πού και ποιοι είστε, και θα σας κυνηγήσουμε και θα σας σκοτώσουμε. Ζητώ από όλους τους αθώους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν αμέσως αυτή την περιοχή του δυνητικά μεγάλου μελλοντικού θανατικού για ασφαλέστερα μέρη της Γάζας. Όλοι θα είναι καλά φροντισμένοι από εκείνους που περιμένουν να βοηθήσουν. Ευτυχώς όμως για τη Χαμάς, θα τους δοθεί μια τελευταία ευκαιρία!»



