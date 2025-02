Τελεσίγραφο Νετανιάχου στη Χαμάς: «Αν δεν μας επιστρέψει τους ομήρους το Σάββατο, η εκεχειρία τελειώνει»

«Ο στρατός θα επιστρέψει στα πεδία των μαχών μέχρι την τελική επικράτηση επί της Χαμάς», ξεκαθάρισε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους αυτό το Σάββατο, διαφορετικά «θα ξεσπάσει κόλαση» στη Γάζα.

?? PRESIDENT TRUMP: "If all of the hostages are not returned by Saturday at 12 o'clock, I would say cancel it and all bets are off... All of them. Not in drips and drabs." pic.twitter.com/MozJATMKRy