Τελεσίγραφο των Ρώσων στον ουκρανικό στρατό: «Καταθέστε τα όπλα για να σωθείτε» - Γιατί ο Πούτιν θέλει πάση θυσία το Ντονμπάς

«Μην προκαλείτε την μοίρα σας, πάρτε τη μόνη σωστή απόφαση, αυτή της διακοπής των στρατιωτικών επιχειρήσεων και της κατάθεσης των όπλων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Απευθυνόμαστε σε όλους τους στρατιώτες του ουκρανικού στρατού και σε ξένους μισθοφόρους: σας περιμένει μια άσχημη μοίρα λόγω του κυνισμού των αρχών του Κιέβου».

Ο ρωσικός στρατός υποσχέθηκε σε Ουκρανούς μαχητές από τη Μαριούπολη που εξακολουθούν να καταλαμβάνουν τη βιομηχανική περιοχή του Azovstal, ότι «όσοι καταθέσουν τα όπλα τους έχουν εγγύηση ότι θα παραμείνουν ζωντανοί» εάν παραδοθούν σήμερα.

Russia tells Ukrainian forces to surrender Azovstal plant by noon https://t.co/Gr5hPYx9er pic.twitter.com/YcUhGm05dg

Η Μόσχα πρότεινε νωρίτερα μια κατάπαυση του πυρός στις 12 το μεσημέρι ώρα Μόσχας (και ώρα Ελλάδας) έτσι ώστε μεταξύ «14:00 και 16:00 όλες ανεξαιρέτως οι ουκρανικές ένοπλες μονάδες και οι ξένοι μισθοφόροι να εγκαταλείψουν (σ.σ το Azovstal) καταθέτοντας όπλα ή πυρομαχικά».

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ζήτησε επίσης να ληφθούν μέτρα για την απελευθέρωση αμάχων, εάν υπάρχουν, από το Azovstal.

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες, Δευτέρα, πως τουλάχιστον 1.000 άμαχοι κρύβονται σε υπόγεια καταφύγια στο Azovstal και πρόσθεσαν πως η Ρωσία ρίχνει βαριές βόμβες στο εργοστάσιο αυτό στη Μαριούπολη.

Adviser to the mayor of Mariupol Petro Andryushchenko published a video showing orcs not only hit Azovstal with heavy bombs, where hundreds of civilians are hiding in basements, but also continue chaotic attacks on the residential sector from artillery and tanks. pic.twitter.com/X5kP4aws9G

«Καλούμε τις αρχές του Κιέβου να επιδείξουν κοινή λογική και να διατάξουν τους μαχητές να σταματήσουν την χωρίς νόημα αντίστασή τους», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Λίγες ώρες έπειτα από αυτό το αίτημα, ο ρωσικός στρατός ισχυρίστηκε ότι άνοιξε έναν διάδρομο από τις 14:00 ώρα Ελλάδας για να μπορέσουν να φύγουν οι Ουκρανοί στρατιώτες στο Azovstal που παραδόθηκαν. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι εφαρμόστηκε μια τοπική κατάπαυση του πυρός για να διασφαλιστεί η ασφαλής έξοδος.

The final frontier.

The Mariupol garrison is now confined to the city’s main fortress, the Azovstal industrial complex.

It’s a giant and very complicated maze of steel and concrete, with lots of fortified underground shelters.

It will be very hard to get. pic.twitter.com/MiPpT3eWvZ