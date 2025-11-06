Τέλος εποχής στις ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι αποσύρεται από την πολιτική - Real.gr

Η Δημοκρατική βουλευτής Νάνσι Πελόζι, μια εμβληματική προσωπικότητα στην αμερικανική πολιτική σκηνή τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες και η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη (6/11) ότι θα αποσυρθεί τον Ιανουάριο του 2027, στο τέλος της τρέχουσας θητείας της.

«Αγάπησα πραγματικά που υπηρέτησα ως η φωνή σας στο Κογκρέσο», δήλωσε η 85χρονη πρώην πρόεδρος της Βουλής, σφοδρή αντίπαλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τους πολίτες του Σαν Φρανσίσκο, εκλογική περιφέρεια όπου εκλέγεται από το 1987.



Η ανακοίνωσή της έρχεται δύο ημέρες αφότου οι ψηφοφόροι στην Καλιφόρνια ενέκριναν την Τρίτη με συντριπτική πλειοψηφία την «Πρόταση 50», μια προσπάθεια ανακατανομής των πολιτειακών περιφερειών που αποσκοπεί στην ανακατανομή πέντε εδρών της Βουλής των Αντιπροσώπων στους Δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους.

«Δεν θα επιδιώξω επανεκλογή στο Κογκρέσο. Με καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη, ανυπομονώ για το τελευταίο έτος της θητείας μου», δήλωσε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X.

Η Πελόζι βρέθηκε στην πρώτη γραμμή μάχης για τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ορθώνοντας ανάστημα κατά του Ρεπουμπλικάνου Τραμπ, ο οποίος ήταν σε κόντρα μαζί της κατά την πρώτη προεδρική του θητεία από το 2017 έως το 2020.