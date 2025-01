Τέλος η εποχή του φθηνού ρωσικού αερίου στην ΕΕ – Οι χώρες που επηρεάζονται

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η ΕΕ είχε προετοιμαστεί για αυτή την αλλαγή και ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη μπορούν να ανταπεξέλθουν. Ωστόσο, η Μολδαβία, που δεν είναι μέλος της ΕΕ, αντιμετωπίζει ήδη ελλείψεις.

Η Ρωσία εξακολουθεί να μπορεί να στέλνει αέριο στην Ουγγαρία, την Τουρκία και τη Σερβία μέσω του αγωγού TurkStream στη Μαύρη Θάλασσα. Το Κίεβο και η Μόσχα επιβεβαίωσαν με χωριστές ανακοινώσεις τους ότι οι παραδόσεις ρωσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας σταμάτησαν οριστικά σήμερα το πρωί, μετά την εκπνοή της ισχύος ενός πενταετούς συμβολαίου που είχε υπογραφεί στα τέλη του 2019 μεταξύ των δύο μερών.

«Σταματήσαμε τη διαμετακόμιση του ρωσικού αερίου, πρόκειται για ένα ιστορικής σημασίας γεγονός. Η Ρωσία χάνει αγορές, θα υποστεί οικονομικές απώλειες», δήλωσε εκφράζοντας την ικανοποίησή του ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας Γκέρμαν Γκαλουστσένκο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

??????Russia's Gazprom confirmed that ????Ukraine has stopped the transit of Russian gas through its territory pic.twitter.com/7wJRgUqD2H

Η ανακοίνωση της Gazprom

«Από τις 8:00 (ώρα Μόσχας, 07:00 ώρα Ελλάδας), η προμήθεια ρωσικού αερίου για διαμετακόμιση μέσω του εδάφους της Ουκρανίας δεν πραγματοποιείται», ανακοίνωσε από την πλευρά της η Gazprom, η γιγάντια ρωσική εταιρεία φυσικού αερίου.

«Λόγω της επανειλημμένης και ρητά εκφρασμένης άρνησης της ουκρανικής πλευράς να ανανεώσει αυτή τη συμφωνία, η Gazprom δεν έχει από την 1η Ιανουαρίου 2025 την τεχνική και νομική δυνατότητα να προμηθεύει αέριο για διαμετακόμιση μέσω του εδάφους της Ουκρανίας», πρόσθεσε η εν λόγω ρωσική κρατική επιχείρηση.

GAZPROM SAYS GAS FLOWS TO EUROPE VIA UKRAINE HAVE HALTED??

?? The key transit deal expired without renewal

???? Some central European countries that have relied on the flows may be forced to source more expensive gas elsewhere (like LNG) or use more fuel in storage pic.twitter.com/St37uJLrsv