Τεράστια επιχείρηση στον Ατλαντικό για το υποβρύχιο με τους πέντε επιβάτες - Θρίλερ με τα «χτυπήματα» που ακούστηκαν

Στην τελευταία εξέλιξη, ένα καναδικό πολεμικό πλοίο εξοπλισμένο με θάλαμος υπερβαρικής επανασυμπίεσης έξι ατόμων και ομάδα εξιδεικευμένη στη καταδυτική ιατρική αναμένεται να φτάσει σύντομα στην περιοχή, μετά από θορύβους που εντόπισαν κάτω από το νερό καναδικά αεροπλάνα.

Σύμφωνα με το BBC, εμπειρογνώμονες βαθέων υδάτων λένε ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι θόρυβοι και την πηγή τους.

Τα σήματα ήχου που έπιασαν τα ραντάρ και τα σόναρ των καναδικών αεροπλάνων θα μπορούσαν να προέρχονται από κοφτά, δυνατά χτυπήματα ενός μεταλλικού αντικειμένου πάνω στο ατσάλινο κύτος πάχους 12,7 εκατοστών του βυθισμένου υποβρυχίου.

Τα χτυπήματα αυτά θα μπορούσαν να παράγουν αυτούς τους υψηλής συχνότητας ήχους.

Πρέπει όμως να διαπιστωθεί η συχνότητά τους αλλά και οπωσδήποτε να αποκλειστούν οι ήχοι της θάλασσας, προκειμένου να θεωρηθούν ενδείξεις ζωής και να αναπτερωθούν οι ελπίδες.

«Καναδικά αεροπλάνα P-8 εντόπισαν θορύβους κάτω από το νερό στη ζώνη έρευνας. Κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις με ROV (σ.σ.: τηλεκατευθυνόμενο όχημα) μεταφέρθηκαν για να επιχειρηθεί να διερευνηθεί η προέλευση των θορύβων», ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα μέσω του Twitter η αμερικανική Ακτοφυλακή.

Οι έρευνες με ROV «είχαν αρνητικά αποτελέσματα, αλλά συνεχίζονται», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, ένα καναδικό αεροπλάνο P-8, που συμμετέχει στις έρευνες, «άκουγε θορύβους από χτύπους μέσα στον τομέα αυτό κάθε 30 λεπτά. Τέσσερις ώρες αργότερα αναπτύχθηκε ένα επιπλέον σύστημα ηχοεντοπισμού σόναρ και οι χτύποι ακούγονταν ακόμα».

