Τεράστιες απώλειες στο Αφγανιστάν μετά τον νέο σεισμό 6,3 Ρίχτερ

Από το γραφείο του κυβερνήτη της Χεράτ εκδόθηκε δήλωση στην οποία αναφέρεται πως μερικές περιοχές, γειτονικές περιφερειών που είχαν ισοπεδωθεί από προηγούμενους σεισμούς, καταγράφουν «τεράστιες απώλειες».

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι είχαν τραυματισθεί όταν πολλαπλές σεισμικές δονήσεις είχαν ισοπεδώσει μερικές ημέρες νωρίτερα χιλιάδες κατοικίες βορειδυτικά της πόλης Χεράτ.

«Κινητές ιατρικές ομάδες και αξιωματούχοι εργάζονται μαζί για τη μεταφορά τραυματιών στο νοσοκομείο», ανακοινώθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη.

??Breaking: #Afghanistan was hit by another 6.3 magnitude earthquake this morning, shaking parts of the Western region where the earlier #HeratEarthquake killed over 2000 people.

WFP is on the ground providing emergency food assistance to the affected communities. pic.twitter.com/xOpLEuFTWp