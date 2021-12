Τέσσερα παιδιά νεκρά από πυρκαγιά σε σπίτι στο Λονδίνο - BINTEO

Εξήντα πυροσβέστες με οκτώ οχήματα συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα, ανέφερε η πυροσβεστική της βρετανικής πρωτεύουσας.

Για τραγωδία που «μούδιασε» τους πάντες και προκαλεί «βαθιά θλίψη» μίλησε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής του Λονδίνου, ο Άντι Ρόου.

Τα θύματα δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί. Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται έρευνα.

BREAKING: Four children have died following a fire at a house in Sutton, south London, according to the London Fire Commissioner Andy Roe.

More on this breaking story: https://t.co/iM1ystgJ9Ppic.twitter.com/8CIsDFEdlH