Τέσσερις άνθρωποι μαχαιρώθηκαν μέχρι θανάτου στο Λονδίνο-Συνελήφθη ένας ύποπτος

A man has been arrested on suspicion of murder after four people were stabbed to death in London https://t.co/dTEtS0F0BK

Όπως έγινε γνωστό οι αστυνομικές δυνάμεις κλήθηκαν στο κτήμα μετά από αναφορές κατοίκων που τους πληροφόρησαν ότι στον χώρο έγινε φασαρία.

Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να εισέλθουν με τη βία στον χώρο, και βρήκαν τους τέσσερις ανθρώπους νεκρούς, «πιθανότατα από μαχαίρι. Παρά τις προσπάθειες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, και τα τέσσερα άτομα -τρεις γυναίκες και ένας άνδρας- υπέκυψαν στα τραύματά τους», ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

We're investigating the deaths of three women and a man at a residential address on Delaford Road, SE16. A man has been arrested on suspicion of murder.

We believe all 5 people were known to each other. Our urgent enquiries are at an early stage.https://t.co/EnuYesEtqc