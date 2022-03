Τέσσερις νεκροί από βομβαρδισμό κοντά στο Λουχάνσκ - Οι Ρώσοι κάνουν χρήση βομβών φωσφόρου, καταγγέλλουν Ουκρανοί αξιωματούχοι – Όλες οι εξελίξεις – LIVE εικόνα

Κι άλλοι αξιωματούχοι της περιοχής αυτής έχουν κατηγορήσει τους Ρώσους ότι κάνουν χρήση τέτοιων βομβών τις τελευταίες ημέρες. Οι κατηγορίες αυτές δεν έχει καταστεί δυνατό μέχρι στιγμής να επαληθευτούν από ανεξάρτητες πηγές.

"Οι Ρώσοι δυσκολεύονται, δεν καταφέρνουν να προελάσουν, να γιατί άρχισαν να χρησιμοποιούν βαριά όπλα", τόνισε ο Γκαϊντάι.

Ρωσικά πλήγματα δέχθηκαν επίσης οι πόλεις Λισιτσάνσκ και Νοβοντρούζεσκ, οι οποίες βρίσκονται 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λουχάνσκ, σημείωσε επίσης, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Ουκρανία: Το Πολεμικό Ναυτικό κατέστρεψε ρωσικό αποβατικό πλοίο στο λιμάνι Μπερντιάνσκ στην Αζοφική Θάλασσα

Το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε ένα ρωσικό αποβατικό πλοίο το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της πόλης Μπερντιάνσκ, κοντά στη Μαριούπολη, στην Αζοφική θάλασσα.

«Το πλοίο μεταφοράς στρατευμάτων Orsk καταστράφηκε στο κατεχόμενο λιμάνι Μπερντιάνσκ. Δόξα στην Ουκρανία!», έγραψε το Πολεμικό Ναυτικό σε μήνυμά του στον λογαριασμό του στο Facebook, συνοδευόμενο από τρεις φωτογραφίες: ένα γενικό πλάνο του πλοίου χωρίς καμία ζημιά και δύο φωτογραφίες από μακριά που δείχνουν καπνό να υψώνεται από το λιμάνι και το πλοίο να φλέγεται, χωρίς ωστόσο αυτό να φαίνεται καθαρά.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass, το οποίο επικαλείται το τηλεοπτικό δίκτυο Zvezda του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, το πλοίο αυτό μεταφοράς στρατευμάτων και υλικού ανήκε στον Στόλο της Μαύρης Θάλασσας και ήταν το πρώτο ρωσικό πολεμικό πλοίο που έφτασε στο Μπερντιάνσκ στις 21 Μαρτίου.

«Η άφιξη αυτού του μεγάλου αποβατικού πλοίου στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ είναι ένα σημαντικό γεγονός», είχε μεταδώσει το Zvezda.

Το πλοίο, το οποίο μπορεί να μεταφέρει έως και 1.500 τόνους φορτίου «αποβιβάζει κάτω από τα μάτια μας τεθωρακισμένα που θα ενισχύσουν την ανάπτυξή μας», είχε προσθέσει.

Προς το παρόν οι πληροφορίες για την καταστροφή του πλοίου δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Ο ρωσικός στρατός σπάνια κάνει ανακοινώσεις για τις απώλειες που υφίσταται.

Το λιμάνι του Μπερντιάνσκ βρίσκεται 80 χιλιόμετρα δυτικά του στρατηγικής σημασίας λιμανιού της Μαριούπολης, το οποίο οι Ρώσοι προσπαθούν να καταλάβουν από την αρχή της εισβολής τους στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου. Η Μαριούπολη πολιορκείται από τα τέλη Φεβρουαρίου και βομβαρδίζεται συνεχώς.

Κίεβο: Η Ρωσία δεν επιτρέπει τη δημιουργία ασφαλούς διαδρόμου από ή προς το κέντρο της Μαριούπολης

Συμφωνία επετεύχθη για τη δημιουργία σήμερα 7 ανθρωπιστικών διαδρόμων για την απομάκρυνση αμάχων από πόλεις της Ουκρανίας, δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης.

Η Ιρίνα Βερεστσούκ πρόσθεσε ότι οι άμαχοι που προσπαθούν να εγκαταλείψουν την Μαριούπολη, την πόλη-λιμάνι στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας που πολιορκείται από τις ρωσικές δυνάμεις, θα βρουν μεταφορικά μέσα στην κοντινή Μπερντιάνσκ.

Ωστόσο η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης κατέστησε σαφές ότι η Ρωσία δεν επιτρέπει τη δημιουργία ασφαλούς διαδρόμου για τη διέλευση αμάχων από ή προς το κέντρο της Μαριούπολης.

Συνεχίζονται οι μάχες

Οι μάχες συνεχίζονται γύρω από την πολιορκημένη πόλη Ιζιούμ, ενημέρωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Ουκρανίας μέσω Facebook σήμερα.

Στην περιφέρεια Ντανιέτσκ (ανατολικά) οι περισσότερες ουκρανικές μονάδες δέχονται πυρά, ανέφεραν οι ουκρανοί στρατηγοί.

Στη γειτονική περιφέρεια Λουγκάνσκ, οι μάχες επικεντρώνονται στη Ρουμπίζνε (60.000 κάτοικοι), στη Σεβεροντονιέτσκ (100.000) και στην Ποπάσνα (20.000).

Μάχες εκτυλίσσονται επίσης στον βορρά. Βομβαρδισμοί του ρωσικού πυροβολικού αναφέρθηκαν στις πόλεις Καλίνιβκα, Γκορίνκα, Ρομάνιβκα και σε βορειοανατολικά προάστια του Κιέβου.

Οι ουκρανικές δυνάμεις σταμάτησαν τα ρωσικά στρατεύματα στο προάστιο Μπροβάρι, σύμφωνα με τους ουκρανούς στρατηγούς, που ανέφεραν ακόμη πως οι αντίπαλοί τους δεν μπόρεσαν να διαπεράσουν την ουκρανική άμυνα και να φθάσουν σε βορειοδυτικά προάστια της πρωτεύουσας.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατον να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Παράλληλα νωρίς σήμερα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε με βίντεο να οργανωθούν διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, έναν μήνα μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης.

«Υποστηρίξτε την Ουκρανία, την ελευθερία, τη ζωή. Βγείτε στις πλατείες και στους δρόμους σας για να σας δουν και να σας ακούσουν όλοι», παρότρυνε. «Φωνάξτε ότι οι άνθρωποι μετράνε, η ελευθερία μετράει, η Ουκρανία μετράει», συνέχισε. «Η Ρωσία άρχισε πόλεμο εναντίον της ελευθερίας», πρόσθεσε, επιχειρηματολώντας ότι η Μόσχα «προσπαθεί να συντρίψει την ελευθερία όλων των ανθρώπων στην Ευρώπη και στον κόσμο».

