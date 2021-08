Τέσσερις νεκροί, ένας αγνοούμενος από πλημμύρες στη βόρεια Τουρκία - BINTEO

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η AFAD ανακοίνωσε πως η απομάκρυνση των κατοίκων με ελικόπτερα από τις πληγείσες περιοχές συνεχίζεται και πρόσθεσε πως δρόμοι έχουν κλείσει επειδή γέφυρες έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί ζημιές.

Σε τηλεοπτικές εικόνες τα νερά των πλημμυρών φαίνεται να παρασύρουν δεκάδες αυτοκίνητα και σωρούς από συντρίμμια στους δρόμους. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή θα περιοριστούν αύριο, Παρασκευή, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της μετεωρολογικης υπηρεσίας, ανακοίνωσε η AFAD.

#BREAKING Many people are missing after flooding destroyed houses in Kastamonu and Bartin provinces of Turkey's Black Sea region #Kastamonu#Sinop#BlackSea#Floodhttps://t.co/fxudgABtglpic.twitter.com/f5vBdbjQhJ