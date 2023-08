Τέσσερις Νιγηριανοί διέσχισαν τον Ατλαντικό και επέζησαν 14 ημέρες πάνω στο πηδάλιο πλοίου

Το απίστευτο ταξίδι που έκαναν, αψηφώντας τον θάνατο και διαπλέοντας μια απόσταση 5.600 χιλιομέτρων, αποτυπώνει τα ρίσκα που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν οι μετανάστες προκειμένου να έχουν την ελπίδα σε μια καλύτερή ζωή.

«Ήταν μια τρομερή εμπειρία για μένα», δήλωσε ο 38χρονος Θανκγκόντ Οπεμίπο Μάθιου Γέγε, ένας από τους τέσσερις Νιγηριανούς, σε συνέντευξη που έδωσε από ξενώνα της εκκλησίας στο Σάο Πάολο. «Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού δεν ήταν εύκολο. Έτρεμα, φοβόμουν τόσο πολύ. Αλλά είμαι εδώ».

Η ανακούφισή τους ότι σώθηκαν σύντομα αντικαταστάθηκε από έκπληξη.

Οι τέσσερις άνδρες δήλωσαν ότι ήλπιζαν να φθάσουν στην Ευρώπη και έμειναν έκπληκτοι όταν έμαθαν ότι τελικά έφθασαν στην άκρη πλευρά του Ατλαντικού, στη Βραζιλία. Δύο από τους άνδρες επέστρεψαν έκτοτε στη Νιγηρία ύστερα από δικό τους αίτημα, ενώ ο Γέγε και ο 35χρονος Ρόμαν Εμπιμένε Φράιντεϊ έκαναν αίτηση για άσυλο στη Βραζιλία.

