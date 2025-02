«Θα τα πούμε στο δικαστήριο»: Λογομαχία Τραμπ με την κυβερνήτη του Μέιν για τους διεμφυλικούς αθλητές - Real.gr

«Θα τα πούμε στο δικαστήριο», απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ η κυβερνήτις του Μέιν έπειτα από έντονη λογομαχία σχετικά με το προεδρικό διάταγμα που αποκλείει τους διεμφυλικούς αθλητές από τις γυναικείες ομάδες.

Ο Τραμπ υπερηφανευόταν μπροστά στους κυβερνήτες των πολιτειών που έγιναν δεκτοί στον Λευκό Οίκο για το διάταγμα που υπέγραψε στις αρχές του Φεβρουαρίου.

Και δήλωσε ειρωνικά: «Πολλοί δημοκρατικοί με πολεμούν για το θέμα αυτό. Μια χαρά». Απευθυνόμενος δε στην κυβερνήτη του Μέιν ρώτησε προκλητικά: «Δεν θα συμμορφωθείτε;».

«Θα συμμορφωθώ με τους πολιτειακούς και τους ομοσπονδιακούς νόμους», απάντησε η Τζάνετ Μιλς.

«Εμείς είμαστε οι ομοσπονδιακοί νόμοι. Καλά θα κάνετε να συμμορφωθείτε, διαφορετικά δεν θα πάρετε καμία ομοσπονδιακή χρηματοδότηση», της απάντησε ο Τραμπ.

«Θα τα πούμε στο δικαστήριο», είπε η Τζάνετ Μιλς.

«Πολύ καλά , θα τα πούμε στο δικαστήριο. Ανυπομονώ. Θα είναι εύκολο. Και χαρείτε την μετέπειτα ζωή σας, γιατί δεν νομίζω ότι θα επανεκλεγείτε», της απάντησε ο Τραμπ.

Δείτε το βίντεο:

TRUMP: The NCAA has complied immediately. That’s good. But I understand Maine — is the governor of Maine here?

JANET MILLS: Yeah I’m here

TRUMP: Are you not gonna comply?

JM: I’m going to comply with state and federal law

T: You better do it bc you’re not gonna get any… pic.twitter.com/TLaNe8se7Z

— Aaron Rupar (@atrupar) February 21, 2025