«Θα έπρεπε απλά να σκοτώσει εμένα» λέει ο πατέρας του μακελάρη του Τέξας

Υποστήριξε επίσης ότι, αντί να σκοτώσει εν ψυχρώ τους μαθητές και τις δύο εκπαιδευτικούς, θα έπρεπε απλά να είχε σκοτώσει τον ίδιο.

Ο 42χρονος πατέρας του δράστη του του μακελειού, που έχει το ίδιο όνομα με τον γιο του, Σαλβαδόρ, είπε χαρακτηριστικά στην «Daily Beast»: «Λυπάμαι για τις πράξεις του γιου μου».

«Ποτέ δεν περίμενα ότι ο γιος μου να κάνει κάτι τέτοιο», είπε ο πατέρας. «Έπρεπε να με είχε σκοτώσει, αντί να κάνει κάτι τέτοιο». Παραδέχθηκε επίσης ότι τους τελευταίους μήνες δεν είχε πολλές επαφές με τον γιο του καθώς η δουλειά του ήταν μακριά από την κοινότητα Ουβάλντε.

