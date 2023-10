«Θα θυμάμαι αυτόν τον χαρακτήρα για όλη τη ζωή μου»: H Αντέλ διέκοψε συναυλία της για τον Μάθιου Πέρι - ΒΙΝΤΕΟ

Η τραγουδίστρια ανέφερε μεταξύ άλλων, πόσο περίεργο της φαίνεται το γεγονός ότι κάποιος που δεν συνάντησε ποτέ από κοντά την έκανε να γελά και έφερνε τόση χαρά στη ζωή της.

«Ένας από τους καλύτερους φίλους μου, ο Άντριου, όταν ήμασταν 12 ετών έκανε την καλύτερη μίμηση του "Τσάντλερ". Το έκανε συνέχεια, για να γελάσουμε. Αν κάποιος από εμάς είχε μια κακή ημέρα, ή ένιωθε πεσμένος, υποδύονταν τον "Τσάντλερ". Θα θυμάμαι αυτό τον χαρακτήρα για όλη τη ζωή μου» είπε.

Η Adele αναφέρθηκε και στο πόσο ανοιχτά είχε μιλήσει ο Μάθιου Πέρι για τις εξαρτήσεις του. «Ήταν τόσο ειλικρινής για τις μάχες του με τον εθισμό και για τη νηφαλιότητα. Κάτι που θεωρώ απίστευτα γενναίο» είπε.

«Ήθελα απλά να πω πόσο πολύ αγαπώ αυτό που έκανε για εμάς. Ειδικότερα αυτό που έκανε για εμένα. Ήταν ένας από τους καλύτερους κωμικούς και ελπίζω τώρα να αναπαυθεί εν ειρήνη», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Adele paused her Las Vegas show to pay tribute to Matthew Perry, who was found dead Saturday in L.A.

"I'll remember that character for the rest of my life," she said of his role as Chandler Bing. "He's probably the best comedic character of all time."