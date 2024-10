THAAD: Το πανίσχυρο σύστημα αεράμυνας που στέλνουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ

Τι είναι το THAAD

Το αμυντικό σύστημα THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense) αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά αντιπυραυλικά όπλα του αμερικανικού στρατού, ικανό να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους σε αποστάσεις από 150 έως 200 χιλιόμετρα, με εξαιρετικό ποσοστό επιτυχίας στις δοκιμές, χάρη στο προηγμένο σύστημα ραντάρ του που παρέχει κρίσιμες πληροφορίες στόχευσης.

Με τη χρήση εξελιγμένων ραντάρ και μέσων αναχαίτισης, το THAAD είναι το μόνο αμερικανικό σύστημα που μπορεί να καταστρέψει βαλλιστικούς πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς είτε εντός είτε εκτός της ατμόσφαιρας, κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης της πτήσης τους.

Οι πύραυλοι αναχαίτισης του THAAD έχουν σχεδιαστεί να εξουδετερώνουν τους στόχους μέσω άμεσης σύγκρουσης, αντί να εκρήγνυνται κοντά στην εισερχόμενη κεφαλή.

?? Before attacking Iran, the Israelis acquire THAAD missile Defence systems from the US.

This shows the extent of the next Israeli response, for Israel and the United States expecting an Iranian response so strong that other advanced air Defence systems are needed.

