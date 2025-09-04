Θάνατος Τυνήσιου στη Μασσαλία έπειτα από επίθεση με μαχαίρι - Η Τύνιδα καταγγέλλει «αδικαιολόγητο φόνο» - Real.gr

Η διπλωματία της Τυνησίας χαρακτήρισε χθες βράδυ «αδικαιολόγητο φόνο» τον θάνατο υπηκόου της στη Μασσαλία από πυρά γάλλων αστυνομικών έπειτα από επίθεση με μαχαίρι, αξιώνοντας να διενεργηθεί ταχεία έρευνα στη Γαλλία.

Το τυνησιακό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ακόμη σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ότι κάλεσε τον υπηρεσιακό επιτετραμμένο της γαλλικής πρεσβείας στην Τύνιδα και του εξέφρασε την «έντονη διαμαρτυρία» του.

Το υπουργείο διευκρίνισε πως ζήτησε από τον επιτετραμμένο να «διαβιβάσει τις αρχές της χώρας του ότι η Τυνησία θεωρεί το συμβάν αυτό αδικαιολόγητο φόνο κι αναμένει από τη γαλλική πλευρά να επιδείξει όλο το σφρίγος και την ταχύτητά της στην έρευνα» για την υπόθεση.

Ανέφερε ακόμη πως η Τυνησία θα «λάβει όλα τα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων του θανόντα και της οικογένειάς του».

Ο Αμπντελκαντίρ Ντιμπί, 35 ετών, Τυνήσιος που ζούσε νόμιμα στη Γαλλία, έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών προχθές Τρίτη σε πολυσύχναστη συνοικία στο κέντρο της Μασσαλίας (νοτιοανατολικά), αφού τραυμάτισε με μαχαίρι πέντε ανθρώπους, σύμφωνα με την εισαγγελία της δεύτερης πόλης της Γαλλίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπάρχουν ενδείξεις πως ήταν «ριζοσπαστικοποιημένος», όμως αντιμετώπιζε «ψυχιατρικά προβλήματα».

Ήταν γνωστός διότι ήταν «βίαιος» και είχε «προβλήματα εξάρτησης από την κοκαΐνη και το αλκοόλ», κατά τις εισαγγελικές αρχές. Είχε καταδικαστεί στην πόλη Λα Ροσέλ (δυτικά) για βία με τη χρήση όπλου το 2023 με θύμα ανιψιό του.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο «εγκληματικός περίπλους» του Αμπντελκαντίρ Ντιμπί προχθές άρχισε αφού τον έδιωξαν από ξενοδοχείο όπου διέμενε επειδή δεν πλήρωνε οφειλές του.

Κατά τις γαλλικές αρχές, μαχαίρωσε κόσμο και κατόπιν περιπλανιόταν απειλώντας ανθρώπους στους δρόμους, φθάνοντας μερικές εκατοντάδες μέτρα από το παλιό λιμάνι, οπλισμένος με δυο μαχαίρια και σιδηρολοστό.

Απείλησε με αυτά τα όπλα – πάντα σύμφωνα με τις μασαλιώτικες εισαγγελικές αρχές – αστυνομικούς με πολιτικά που έκαναν περιπολία και ειδοποιήθηκαν να επέμβουν. Οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν έξι φορές όταν κινήθηκε εναντίον τους. Χτυπημένος από πέντε σφαίρες, πέθανε επιτόπου.