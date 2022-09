Θάνατος 22χρονης στο Ιράν: Γίνεται προσπάθεια να αποκλιμακωθεί η ένταση

Η Μαχσά Αμινί, 22 ετών, από την επαρχία Κουρδιστάν του Ιράν, έπεσε σε κώμα και πέθανε μετά τη σύλληψή της στην Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα από την αστυνομία ηθών για "απρεπή ενδυμασία" προκαλώντας οργή σε όλη τη χώρα και διαδηλώσεις εναντίον των αρχών σε πολλές περιοχές, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας.

Οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν χθες, Δευτέρα, με τις πιο μαχητικές στην κουρδική περιοχή. Η κουρδική οργάνωση για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw ανέφερε πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν εκεί χθες, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ, αναθεωρώντας προς τα κάτω έναν προηγούμενο απολογισμό που έκανε λόγο για πέντε νεκρούς.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, χθες πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις σε 13 πόλεις στο Κουρδιστάν και 250 άνθρωποι συνελήφθησαν.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Κουρδιστάν, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Fars, επιβεβαίωσε πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια των διαδηλώσεων στο ιρανικό Κουρδιστάν.

Ο Ισμαήλ Ζσρέι Κούσα έκανε λόγο για τρεις "φερόμενους'' ως θανάτους και για "συνωμοσία που εξύφανε ο εχθρός", λέγοντας πως ένα από τα θύματα σκοτώθηκε από ένα όπλο που δεν χρησιμοποιείται από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα πάντα με το Fars.

Dear @hadjalahbib TXS We protested on Monday 19 Sept in Brussels,the world don't realize that terrorism & violations of HR is in DNA of Ayatolah.

We saluted #MahsaAminii young girls killed by #IRGC in Tehran just 4 hejab. Sharia exists in #Iran under the Ayatolah for 4decades. https://t.co/NePhxhg0zlpic.twitter.com/zqNOhdtHwh