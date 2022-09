Θάνατος Ελισάβετ: Συλλυπητήρια από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Μεγαλειότητάς της, της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄. Εκ μέρους του ουκρανικού λαού, εκφράζουμε ειλικρινή συλλυπητήρια σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κοινοπολιτεία για αυτήν την ανεπανόρθωτη απώλεια», έγραψε ο Oυκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter.

It is with deep sadness that we learned of the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. On behalf of the ???? people, we extend sincere condolences to the @RoyalFamily, the entire United Kingdom and the Commonwealth over this irreparable loss. Our thoughts and prayers are with you.