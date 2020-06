Θάνατος Φλόιντ: Ογδοη νύχτα διαδηλώσεων - Τι λένε οι Αμερικανοί για τους χειρισμούς Τραμπ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Τουλάχιστον 60.000 άνθρωποι απέτισαν χθες φόρο τιμής στον εκλιπόντα σε ειρηνική συγκέντρωση στο Χιούστον, την πόλη του Τέξας όπου μεγάλωσε και αναμένεται να κηδευτεί την επόμενη εβδομάδα. «Ο Τζορτζ δεν πέθανε μάταια», διαβεβαίωσε ο δήμαρχος της πόλης Σιλβέστερ Τέρνερ, Αφροαμερικανός και Δημοκρατικός. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον πήρε μέρος στη διαδήλωση.

Στο Λος Άντζελες, ο δήμαρχος Έρικ Γκαρσέτι πόζαρε μαζί με αστυνομικούς καθώς γονάτιζαν, κίνηση που από το 2016 έχει μετατραπεί σε μορφή διαμαρτυρίας εναντίον της αστυνομικής βίας σε βάρος της αφροαμερικανικής μειονότητας.

A peaceful protest in Downtown Los Angeles today. It is an honor to be able to march in solidarity with those demanding justice for our black communities. Listening & Learning.

Στην Ουάσινγκτον πολλές χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους η Δημοκρατική γερουσιάστρια Ελίζαμπεθ Γουόρεν, διαδήλωναν ως αργά το βράδυ, αψηφώντας την απαγόρευση της κυκλοφορίας που τέθηκε σε ισχύ στις 19:00 (τοπική ώρα). Ο χώρος γύρω από τον Λευκό Οίκο ήταν αποκλεισμένος με μεταλλικά κιγκλιδώματα, κάτι που απέτρεψε άμεση εμπλοκή με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης.

Η αμερικανική ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, στην οποία συνελήφθησαν πάνω από 300 διαδηλωτές τη νύχτα της Δευτέρας, «ήταν η ασφαλέστερη τοποθεσία του πλανήτη την περασμένη νύχτα», ανέφερε ικανοποιημένος ο Τραμπ μέσω Twitter, που αυτοανακηρύχθηκε πρόεδρος «του νόμου και της τάξης».

Η ηρεμία αποκαταστάθηκε στη Μινεάπολη, επίκεντρο του ξεσπάσματος της οργής. «Θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη γι’ αυτόν επειδή ήταν καλός», είπε η Ρόξι Ουάσινγκτον, η μητέρα της εξάχρονης κόρης του Τζορτζ Φλόιντ. Δακρυσμένη, η Ουάσινγκτον τόνισε πως «η Τζιάνα δεν έχει πια πατέρα» και ο σύντροφός της «δεν θα τη δει ποτέ να μεγαλώνει, να αποφοιτά».

"I'm here for George because I want justice for him," says Roxie Washington, the mother of George Floyd’s daughter. "I want justice for him because he was good." https://t.co/WsdPMgGXzgpic.twitter.com/DC3LIWFsya