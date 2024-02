Θάνατος Ναβάλνι: Η Δύση ζητεί από τη Μόσχα να λογοδοτήσει - Το τελευταίο του βίντεο

“Σοκαρισμένος” ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι “ευθύνεται για τον θάνατο” του Ναβάλνι, “μια ισχυρή φωνή υπέρ της αλήθειας”, ενώ και η ΕΕ κατηγόρησε “το ρωσικό καθεστώς”.

“Θεωρούμε τον Βλαντίμιρ Πούτιν και το ρωσικό καθεστώς υπεύθυνους”, αντέδρασε σήμερα ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι.

Ο θάνατος του Ναβάλνι δείχνει “την αδυναμία του Κρεμλίνου και τον φόβο του για όλους τους αντιπάλους”, τόνισε από την πλευρά του ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν από το Παρίσι, στο πλευρό του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, είναι “προφανές” ότι ο Ναβάλνι “δολοφονήθηκε όπως χιλιάδες άλλοι (…) εξαιτίας ενός και μόνο ανθρώπου, του Πούτιν”.

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε χθες τις κατηγορίες αυτές “εντελώς απαράδεκτες”, ενώ ο ίδιος ο Πούτιν δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο.

Πάντως, αίσθηση προκαλεί το τελευταίο βίντεο του Ναβάλνι, ο οποίος εμφανίζεται υγιής κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο δικαστήριο μέσω βίντεο-σύνδεσης.

Από την Ευρώπη ως τις ΗΠΑ εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αντιφρονούντα, όπως στη Βαρσοβία, όπου οι διαδηλωτές – στην πλειονότητά τους νέοι-- φώναζαν “Πούτιν, δολοφόνε” και “Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, δεν θα συγχωρήσουμε ποτέ”.

Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν και στο Βερολίνο μπροστά στη ρωσική πρεσβεία με συνθήματα όπως “Πούτιν δολοφόνε! Ο Πούτιν στη Χάγη”, όπου έχει την έδρα του το Διεθνές Δικαστήριο.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μπροστά στη ρωσική αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον, πραγματοποιήθηκε άλλη συγκέντρωση. “Είναι μια τραγική ημέρα”, δήλωσε η Πολίνα, μια 29χρονη γυμνάστρια, χαρακτηρίζοντας τον Ναβάλνι “σύμβολο ελευθερίας, γενναιότητας και αντίστασης”.

Άνθρωποι έκαναν ουρές χθες το βράδυ για να αφήσουν ένα λουλούδι σε πολλές ρωσικές πόλεις στα μνημεία για τους πολιτικούς αντιφρονούντες, παρά την προειδοποίηση των ρωσικών αρχών να μην γίνου διαδηλώσεις.

