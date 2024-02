Θάνατος Ναβάλνι: Πάνω από 100 συλλήψεις διαδηλωτών στη Ρωσία - BINTEO

BREAKING: Alexei Navalny's mum leaves Russia prison where he was being held when he died

Περισσότεροι από 110 άνθρωποι συνελήφθησαν στη Ρωσία, σε εκδηλώσεις στη μνήμη του Αλεξέι Ναβάλνι, σύμφωνα με την οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων OVD-Info.

Η OVD-Info, που καταγράφει τις διαδηλώσεις στη Ρωσία, ανέφερε ότι περισσότεροι από 110 άνθρωποι σε 13 πόλεις είχαν τεθεί υπό κράτηση καθώς συμμετείχαν σε αυθόρμητες συγκεντρώσεις, μέχρι τις 09.36 (ώρα Ελλάδας) σήμερα. Τουλάχιστον οι 69 από αυτούς συνελήφθησαν στην Αγία Πετρούπολη. Άλλοι 15 συνελήφθησαν το μεσημέρι σε μια συγκέντρωση στη Μόσχα, σύμφωνα με το ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης Sota.

Hundreds of mourners across Russia turned out to pay their respects to Alexei Navalny. His supporters have been warned by authorities not to join public protests over his death. https://t.co/NAIMdeuPIo pic.twitter.com/U8fiJOiIgH

«Σε κάθε αστυνομικό τμήμα ενδέχεται να υπάρχουν περισσότεροι κρατούμενοι από αυτούς που αναφέρονται στις δημοσιευμένες λίστες. Δημοσιοποιούμε μόνο τα ονόματα των ανθρώπων για τους οποίους έχουν αξιόπιστες πηγές και μπορούμε να ανακοινώσουμε τα ονόματά τους», πρόσθεσε.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτόν τον απολογισμό.

Τα εκατοντάδες λουλούδια και κεριά που είχαν αφήσει περαστικοί στη Μόσχα την Παρασκευή στη μνήμη του Ναβάλνι απομακρύνθηκαν τη νύχτα, μέσα σε μαύρες σακούλες. Όμως αρκετές δεκάδες τριαντάφυλλα και γαρίφαλα παρέμεναν πάνω στο απαλό χιόνι, στο μνημείο των θυμάτων της σοβιετικής καταπίεσης, στη σκιά της πρώην έδρας της KGB, στην Πλατεία Λουμπιάνκα. Πολλοί Ρώσοι μίλησαν για την απόγνωσή τους, άλλοι όμως εμφανίστηκαν απαθείς για τον θάνατο του Ναβάλνι.

At night, people in civilian clothes and under police guard destroyed spontaneous memorials to Alexei #Navalny in #Moscow

People in civilian clothes packed into garbage bags and carried away flowers that had been brought to the Moskvoretsky Bridge, Wall of Grief and the… pic.twitter.com/YUzFIeG7fe