Μήνυμα Ιμάμογλου μέσα από τη φυλακή: «Μια χούφτα κακών ανθρώπων σήμερα φοβάται πολύ» - Real.gr

Η πρώτη του εικόνα στη φυλακή.

Ανάρτηση μέσα από τη φυλακή που κρατείται, έκανε ο Εκρέμ Ιμάμογλου στο «X». Σε αυτήν, ο μέχρι χθες Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης χαρακτηρίζει «θαυμάσια κατάσταση» που γεννά «μεγάλη ελπίδα» την εκλογή του ως υποψήφιος του κόμματος CHP για τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία.

Παράλληλα, κάνει λόγο για μια κατάσταση που «έχει κάνει μια χούφτα κακούς ανθρώπους δυστυχισμένους. Ο φόβος τους έχει αυξηθεί. Θα φοβούνται… ας φοβούνται».

«Πολύτιμοι συμπολίτες μου, μητέρες, πατέρες, θείες, θείοι, αγαπητοί νέοι, τα διαμαντένια μου παιδιά, αγκαλιάζω τον καθένα από εσάς με αγάπη και σεβασμό.

Παρ’ όλες τις δυστυχίες που βιώσαμε, τις ανυπόληπτες αποφάσεις της δικαιοσύνης που μας έκαναν όλους να σκύψουμε το κεφάλι, την κατάσταση της οικονομίας μας και την καταστροφή της διεθνούς μας φήμης, πραγματοποιήθηκε μια δημοκρατική επανάσταση και στις 23 Μαρτίου, ο υποψήφιος Πρόεδρος εξελέγη από το λαό με τις ψήφους των συναδέλφων μου του CHP και όλων των πολιτών μας. Αυτή είναι μια θαυμάσια κατάσταση. Η ελπίδα είναι πολύ μεγάλη. Έχει κάνει μια χούφτα κακούς ανθρώπους δυστυχισμένους. Ο φόβος τους έχει αυξηθεί. Θα φοβούνται, ας φοβούνται. Γιατί εμείς, μαζί με το έθνος μας, εκπροσωπούμε τη συμμαχία της Τουρκίας. Αντιπροσωπεύουμε τις ευγενείς αξίες της Τουρκικής Δημοκρατίας, τη δημοκρατία. Εκπροσωπούμε το μέλλον, τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου, την ισότητα, την ενότητα και την αλληλεγγύη. Εκπροσωπούμε τις αξίες της παραδεισένιας πατρίδας, την ανάπτυξη, την καλή παιδεία, τη λογική, την επιστήμη, την τέχνη, τον αθλητισμό και την ποιότητα ζωής. Είμαστε η εγγύηση της μελλοντικής ευτυχισμένης ζωής και της ψυχικής ηρεμίας των οικογενειών, έστω και μιας χούφτας ανθρώπων που σήμερα φοβούνται πολύ.

Δουλεύω σκληρά, θα δουλέψω ακόμα πιο σκληρά, πραγματικά δεν έχει σημασία πού βρίσκομαι. Λαμπροί νέοι μου, νιώστε με στην καρέκλα δίπλα σας όταν εργάζεστε στο γραφείο σας. Βρίσκομαι στα εργαστήρια των εργατών, στα χωράφια των αγροτών, στα γόνατα των γιαγιάδων. Βρίσκομαι στον κύκλο παιχνιδιού των παιδιών. Θα πετύχουμε μαζί. Θα συνεχίσω να σας παρακολουθώ στο Saraçhane και σε όλες τις πλατείες στις 20.30 το βράδυ.

Αγαπητοί νέοι,

Μείνετε μακριά από τις συγκρούσεις. Να είστε καλοί με τις δυνάμεις ασφαλείας μας, τους αστυνομικούς μας, τους ανθρώπους μας, τους οποίους αγαπώ πολύ. Επιτρέψτε μου να σας δω όλους με χαμογελαστά πρόσωπα απόψε. Το έθνος είναι σπουδαίο».

Τη φωτογραφία του Εκρέμ Ιμάμογλου την ώρα που περνάει την πύλη των φυλακών της Σηλυβρίας δημοσιεύουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Είχε προηγηθεί η προειδοποίηση από τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια που ανακοίνωσε ότι συνολικά 1.133 έχουν τεθεί υπό κράτηση τις πέντε τελευταίες ημέρες, προειδοποιώντας ότι «η τρομοκρατία των δρόμων και η απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια του έθνους δεν θα γίνει ανεκτή».

Δέκα δημοσιογράφους μεταξύ των οποίων και φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που κάλυπταν τις διαδηλώσεις των τελευταίων πέντε ημερών, συνέλαβε η τουρκική αστυνομία με εφόδους στα σπίτια τους, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Για την Τετάρτη, ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης κάλεσε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο για να εκλέξει τον αναπληρωτή του 54χρονου Ιμάμογλου, ο οποίος καθαιρέθηκε ενώ καταργήθηκε ακόμη και το πτυχίο του, που αποτελεί προϋπόθεση για κάθε υποψήφιο εκλογών. Για «ιστορική στιγμή» μιλάει την ίδια ώρα η τουρκική αντιπολίτευση καθώς όχι μόνο τα μέλη της αλλά και πολίτες σε 55 από τους 81 νομούς της Τουρκίας έδωσαν το «χρίσμα στον Εκρέμ Ιμάμογλου», για τη διεκδίκηση της προεδρίας με ρεκόρ προσέλευσης 15 εκατομμυρίων πολιτών.

Ο πρόεδρος του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ δήλωσε ότι θα παραμείνει μέσα στο δημαρχείο Κωνσταντινούπολης μέχρι να εξασφαλιστεί ότι η κυβέρνηση δεν θα ορίσει τοποτηρητή αλλά θα εκλεγεί αναπληρωτής δήμαρχος από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου μπορεί να κρατηθεί ακόμη και δύο χρόνια, χωρίς δίκη για το αδίκημα της διαφθοράς και στο μεταξύ οι εισαγγελικές αρχές θα πρέπει να συλλέξουν τα στοιχεία, να συντάξουν το κατηγορητήριο και να παραπεμφθεί τη συνέχεια η υπόθεση στο ακροατήριο.

Οι επιπτώσεις της πολιτικής κρίσης στην Οικονομία είναι εμφανείς. Την περασμένη εβδομάδα διεκόπη αρκετές φορές η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου για να περιοριστούν οι απώλειες, το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου του δημοσίου εκτοξεύτηκε στο 33,5%, ενώ η Κεντρική Τράπεζα διέθεσε 26 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε τρεις ημέρες για να κρατήσει την ισοτιμία της τουρκικής λίρας.

«Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι αυτής της χώρας, που πληγώθηκαν από την τυραννία της κυβέρνησης, την κατεστραμμένη οικονομία, την αξιοκρατία και την ανομία, έτρεξαν στις κάλπες και είπαν “φτάνει πια” στον Ερντογάν. Στέλνω τους χαιρετισμούς μου στα εκατομμύρια που φώναξαν απόψε στο Σαρατσχανέ και στις πλατείες σε όλη τη χώρα μου. Αυτές οι κάλπες θα στηθούν και το έθνος, ο λαός, θα δώσει στην κυβέρνηση ένα αξέχαστο χαστούκι» σε αυτή την κυβέρνηση», υποστήριξε ο Εκρέμ Ιμάμογλου στο πρώτο μήνυμα του από τη φυλακή.

Στην Κωνσταντινούπολη, το επίκεντρο των διαδηλώσεων, η αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένη χρήση σπρέι πιπεριού και χημικών εναντίον των διαδηλωτών. Το παρών έδωσαν η σύζυγος και ο γιός του καθαιρεθέντος δημάρχου Κωνσταντινούπολης .

Το κίνημα διαμαρτυρίας απειλεί να ενισχυθεί στην Τουρκία μετά την φυλάκιση του δημοφιλούς δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, βασικού πολιτικού αντιπάλου του Ταγίπ Ερντογάν.

Παρά την απαγόρευση, νέες προσκλήσεις σε διαδηλώσεις υπάρχουν σήμερα σε ολόκληρη την χώρα, η οποία συγκλονίζεται από εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, πρωτοφανείς από το 2013 και την καταστολή του κινήματος του Πάρκου Γκεζί.

Περισσότεροι από 1.130 διαδηλωτές έχουν συλληφθεί στην Τουρκία από την Τετάρτη, ημέρα σύλληψης του Εκρέμ Ιμάμογλου, ανακοίνωσαν οι αρχές που απαγόρευσαν «προσωρινά» οποιαδήποτε συγκέντρωση στις τρεις μεγάλες πόλεις της χώρας.

«1.133 ύποπτοι έχουν συλληφθεί για παράνομες δραστηριότητες ανάμεσα στις 19 και τις 23 Μαρτίου 2025», ανακοίνωσε στο Χ ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγιά. Διαδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε 55 από τις 81 τουρκικές επαρχίες, δηλαδή στα δύο τρίτα της χώρας. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, 123 αστυνομικοί έχουν τραυματισθεί, μαζί με αδιευκρίνιστο αριθμό διαδηλωτών.

Τουλάχιστον δέκα δημοσιογράφοι, ανάμεσά τους και ένας φωτογράφος του AFP, συνελήφθησαν τα ξημερώματα στα σπίτια τους στην Κωνσταντινούπολη και στην Σμύρνη, ανακοίνωσε η τουρκική ένωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων MLSA.

Σήμερα, πλήθη φοιτητών αψηφούν τις απαγορεύσεις και διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη και την Αγκυρα για να υποστηρίξουν τον Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος έλαβε χθες πανηγυρικά το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) ως προεδρικός υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες για το 2028.

Η τουρκική αντιπολίτευση, ενισχυμένη από τις μεγάλες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, προσπαθεί να διατηρήσει το μομέντουμ καλώντας σε μποϊκοτάζ των τηλεοπτικών σταθμών και των επιχειρήσεων που «αγνοούν την κατάσταση».

