The Economist: Η Ουκρανία θα χρειαστεί κάποια στιγμή να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία

Μολαταύτα ο υποστράτηγος Βαντίμ Σκιμπίτσκι, υπαρχηγός της ουκρανικής στρατιωτικής διεύθυνσης πληροφοριών (HUR), αναγνώρισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό The Economist ότι θα χρειαστεί κάποια στιγμή να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις, κάτι που ισχύει για οποιονδήποτε πόλεμο.

«Ο στρατηγός Σκιμπίτσκι λέει πως δεν βλέπει τρόπο η Ουκρανία να κερδίσει τον πόλεμο στο πεδίο της μάχης και μόνο. Ακόμη κι αν κατάφερνε να απωθήσει τις ρωσικές δυνάμεις πίσω στα σύνορα —προοπτική που μοιάζει ολοένα πιο μακρινή— δεν θα τέλειωνε ο πόλεμος», σύμφωνα με το περιοδικό, που αναπαράγει τις δηλώσεις του αξιωματικού κυρίως σε πλάγιο λόγο.

«Τέτοιοι πόλεμοι τελειώνουν μόνο με συνθήκες, λέει. Αυτή τη στιγμή, και οι δύο πλευρές προσπαθούν να εξασφαλίσουν ‘την πιο ευνοϊκή θέση’ ενόψει δυνητικών συνομιλιών. Αλλά ουσιώδεις διαπραγματεύσεις θα μπορέσουν να αρχίσουν μόνο το δεύτερο εξάμηνο του 2025 το νωρίτερο, μαντεύει».

Ο κ. Ζελένσκι και άλλοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει πως η Ρωσία δεν προσκλήθηκε στη «σύνοδο για την ειρήνη» που αναμένεται να διεξαχθεί τον Ιούνιο στην Ελβετία, διότι κατά το Κίεβο δεν υπάρχει καμιά εγγύηση ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί με καλή πίστη.

A very sobering @olliecarroll interview with Ukraine’s deputy mil intel chief. He says Chasiv Yar will fall eventually, that Ukraine is far from stabilising the front and that Russia is “generating a division of reserves” & wants to strike at Sumy/Kharkiv. https://t.co/9RKSFsBWUe