The Wall Street Journal: Πληροφοριοδότης της CIA ο ετεροθαλής αδελφός του Κιμ Γιονγκ Ουν

Επικαλέστηκε μια ανώνυμη πηγή, ένα «πρόσωπο ενημερωμένο για το ζήτημα», προσθέτοντας ότι οι λεπτομέρειες για τη σχέση του Κιμ Γιονγκ Ναμ με την αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν είναι σαφείς.

Το πρακτορείο Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητες πηγές. Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με την Τζέρναλ, υπήρχε «σύνδεση» ανάμεσα στη CIA και τον Κιμ Γιονγκ Ναμ. Πάντως, «πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ ανέφεραν ότι ο ετεροθαλής αδελφός, ο οποίος ζούσε εκτός Βόρειας Κορέας για αρκετά χρόνια και δεν διέθετε ουδεμία γνωστή βάση υποστηρικτών στην Πιονγκγιάνγκ, ήταν απίθανο να μπορεί να δώσει λεπτομερείς πληροφορίες για τις εσωτερικές διεργασίες στη μυστικοπαθή χώρα», κατά το δημοσίευμα.

