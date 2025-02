«Θέλουν να μας χωρίσουν αλλά δεν θα τα καταφέρουν»: Τραμπ και Μασκ δίνουν συνέντευξη δίπλα δίπλα στο Fox News

Ολόκληρη η συνέντευξη των δύο δισεκατομμυριούχων θα μεταδοθεί την Τρίτη.

«Λένε: "Εκτακτη είδηση": Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέδωσε τον έλεγχο της προεδρίας στον Ίλον Μασκ. Ο πρόεδρος Μασκ θα παραστεί σε μια συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου σήμερα στις 20:00, τοπική ώρα», είπε χλευάζοντας ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον Μασκ δίπλα του να γελά.

Ο Μασκ - αφεντικό των X, Tesla και SpaceX - κι η ομάδα του, που ο πρόεδρος Τραμπ βάφτισε «υπουργείο» κυβερνητικής αποτελεσματικότητας (DOGE), αν και δεν είναι παρά συμβουλευτική επιτροπή, έχουν αναλάβει να περικόψουν δραστικά δημόσιες δαπάνες, ιδίως μειώνοντας κατά πολύ τους 2,3 εκατ. εργαζόμενους στο αμερικανικό δημόσιο. Ο Λευκός Οίκος μοιάζει να αδιαφορεί για τις επικρίσεις και τις προειδοποιήσεις για τις συνέπειες που θα έχουν οι απολύσεις και οι περικοπές αυτές ως τώρα.

“They’re trying to drive us apart.” Donald Trump leans into his relationship with Elon Musk with joint interview on Fox News. (Video: Fox News) pic.twitter.com/qScP6njoUG