Θερμή υποδοχή Ζελένσκι στο Λονδίνο: «Θα σταθούμε δίπλα σας» είπε ο Στάρμερ - Real.gr

Θερμή υποδοχή στον πρόεδρο της Ουκρανίας επιφύλαξε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας.

«Είστε πολύ ευπρόσδεκτος στην Ντάουνινγκ Στριτ», δήλωσε το Σάββατο ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υποδεχόμενος τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μια ημέρα μετά τη σφοδρή λογομαχία του Ουκρανού προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Στάρμερ σημείωσε για ακόμη μια φορά την «απόλυτη αποφασιστικότητα» του Ηνωμένου Βασιλείου να υποστηρίξει το Κίεβο στον πόλεμό του εναντίον της Ρωσίας κατά την έναρξη της συνάντησης των δύο ηγετών.

Όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης ο Στάρμερ είπε στον Ζελένσκι ότι «έχετε την πλήρη στήριξη της Βρετανίας και θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί».

«Υπολογίζουμε στη στήριξή σας» απάντησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στη Βρετανία.

BREAKING: Volodymyr Zelenskyy has arrived at Downing Street for a meeting with Keir Starmer.

