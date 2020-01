Θερμό επεισόδιο ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αραβική Θάλασσα: Ρωσικό πολεμικό μια ανάσα από αμερικανικό πλοίο

Πηγή: CNN

«Την Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια επιχείρησης ρουτίνας στη Βόρεια Αραβική Θάλασσα, ρωσικό πολεμικό πλοίο πλησίασε απειλητικά το USS Farragut» ανακοίνωσε ο Πέμπτος Στόλος των ΗΠΑ, που επιβλέπει τις ναυτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Το πλήρωμα του USS Farragut έριξε πέντε προειδοποιητικές βολές, το διεθνές σήμα για τον κίνδυνο σύγκρουσης και ζήτησε από το ρωσικό πλοίο να αλλάξει πορεία σύμφωνα με τους διεθνές κανόνες ναυσιπλοΐας. Αν και, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ρωσικό πολεμικό αρχικά αρνήθηκε, τελικά συμμορφώθηκε και άλλαξε ρότα.

«Η αρχική άρνηση συμμόρφωσης με τους διεθνείς κανόνες και ενώ το ρωσικό πλοίο έκανε επιθετική κίνηση, αύξησε τον κίνδυνο σύγκρουσης» συμπλήρωσε στην ανακοίνωσή του ο Πέμπτης Στόλος.

Το CNN δημοσιοποίησε video από τη στιγμή του θερμού επεισοδίου ΗΠΑ – Ρωσίας στη Βόρεια Αραβική Θάλασσα.

A Russian warship "aggressively approached" a US Navy destroyer while it was operating in the North Arabian Sea Thursday, ignoring warnings from the US vessel and increasing the risk of a collision, the US Navy says. https://t.co/DOpJQXFXkhpic.twitter.com/DQDRn3dDRm