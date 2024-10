Θερμό επεισόδιο στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας - ΒΙΝΤΕΟ

Τα συριακά εδάφη απέναντι από το Κίλις ήταν η περιοχή που είχε εισβάλει η Τουρκία το 2016 και ελέγχονται σήμερα από τον υποστηριζόμενο από την Τουρκία «Εθνικό Στρατό της Συρίας» που απαρτίζεται από ενόπλους που μάχονται το καθεστώς της Δαμασκού.

Ένα τέτοιο θερμό επεισόδιο εντείνει τις ανησυχίες καθώς σημειώνεται την ώρα που εκφράζονται φόβοι για επέκταση του πολέμου στη ευρύτερη περιοχή.

BREAKING: 2 mortar shells landed in a mined area in Kilis, Türkiye near Syria border.

Turkish Army responds with MLRS, artillery and tank fire. pic.twitter.com/lR4Y7PDs2h