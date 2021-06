Θερμό επεισόδιο στη Μαύρη Θάλασσα: Ρωσικό πολεμικό έριξε προειδοποιητικές βολές σε βρετανικό αντιτορπιλικό

Νωρίτερα, η Μόσχα κάλεσε τις ΗΠΑ και τις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα.

«Ευχαριστούμε την Οδησσό για τη φιλοξενία της. Σήμερα αναχωρήσαμε με το HNLMS Evertsen για να συνεχίσουμε τις δραστηριότητές μας στη Μαύρη Θάλασσα» ανέφερε το πλήρωμα του HMS Defender την Τρίτη στο λογαριασμό του στο Twitter.

Thank you for your hospitality, Odesa. Today we have departed with @HNLMS_Evertsen to continue our operations in the Black Sea @UKinUkraine@kon_marine@NATO#CSG21#WeAreNATOpic.twitter.com/4ycbSsxxg3