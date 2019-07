Θερμό επεισόδιο στον Κόλπο: Ιρανοί επιχείρησαν να καταλάβουν βρετανικό δεξαμενόπλοιο - Τους απέτρεψε φρεγάτα - Διαψεύδει η Τεχεράνη

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αμερικανικό αεροσκάφος κατέγραψε σε βίντεο το επεισόδιο, το οποίο τερματίστηκε όταν ο κυβερνήτης της βρετανικής φρεγάτας HMS Montrose — η οποία συνόδευε το δεξαμενόπλοιο — έδωσε διαταγή να στραφούν τα όπλα της στα ιρανικά σκάφη για να εκφοβιστούν και να απομακρυνθούν, κίνηση που ήταν επιτυχής, κατά το CNN.

